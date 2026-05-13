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400 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई, पूर्व एडीएम सहित बैंक के अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

कानपुर देहात में 400 करोड़ के ज़मीन घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई. ( ईटीवी भारत )

कानपुर देहात: जिले की मूसानगर थाने की पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जहां 400 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले के मामले में पुलिस ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पूर्व एडीएम समेत कंपनियों और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. यह कार्रवाई थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर हुई वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी जमीन को अवैध तरह से बैंकों में बंधक रखने के मामले में हुई है. बता दें कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को जारी रखते हुए बड़ी कार्रवाई की है. पूरा मामला कानपुर देहात का है. मूसानगर थाना क्षेत्र का है, जहां साल 2011 में शासन ने चपरघटा और आसपास के गांवों (कृपालपुर, भुनंदा, रसूलपुर और भारतौली) की ग्राम समाज और निजी काश्तकारों की जमीन थर्मल प्लांट के लिए आवंटित की थी. जिलाधिकारी कपिल सिंह के संज्ञान में जब यह मामला आया कि बिना सरकार की अनुमति के सरकारी जमीन के बैंकों में बंधक रखा गया है, तो उन्होंने जांच के आदेश दिए. जांच में पता चला कि कंपनियों ने अफसरों के साथ मिलकर राजस्व क्षति पहुंचाई है. इसके बाद भोगनीपुर तहसीलदार प्रिया सिंह की तहरीर पर थाना मूसानगर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की.