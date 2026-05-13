400 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई, पूर्व एडीएम सहित बैंक के अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
कार्रवाई थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बैंकों में रखने के मामले में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 12:55 PM IST
कानपुर देहात: जिले की मूसानगर थाने की पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जहां 400 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले के मामले में पुलिस ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पूर्व एडीएम समेत कंपनियों और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
यह कार्रवाई थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर हुई वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी जमीन को अवैध तरह से बैंकों में बंधक रखने के मामले में हुई है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को जारी रखते हुए बड़ी कार्रवाई की है. पूरा मामला कानपुर देहात का है.
मूसानगर थाना क्षेत्र का है, जहां साल 2011 में शासन ने चपरघटा और आसपास के गांवों (कृपालपुर, भुनंदा, रसूलपुर और भारतौली) की ग्राम समाज और निजी काश्तकारों की जमीन थर्मल प्लांट के लिए आवंटित की थी.
जिलाधिकारी कपिल सिंह के संज्ञान में जब यह मामला आया कि बिना सरकार की अनुमति के सरकारी जमीन के बैंकों में बंधक रखा गया है, तो उन्होंने जांच के आदेश दिए.
जांच में पता चला कि कंपनियों ने अफसरों के साथ मिलकर राजस्व क्षति पहुंचाई है. इसके बाद भोगनीपुर तहसीलदार प्रिया सिंह की तहरीर पर थाना मूसानगर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की.
तहसीलदार प्रिया सिंह द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार बताया गया है कि भोगनीपुर में वर्ष 2011 में हिमावत पावर और लैन्को अनपरा पावर कंपनियों को थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 7 गांवों की लगभग 2332 एकड़ भूमि दी गई थी.
समझौते की शर्तों के अनुसार, इन कंपनियों को 3 साल के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर बिजली उत्पादन करना था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी कंपनियों ने वहां कोई काम नहीं किया और वह सरकारी तथा अधिग्रहीत भूमि आज भी खाली पड़ी है.
इन कंपनियों ने धोखाधड़ी करते हुए भूमि समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया. प्रशासन को यह भी शिकायत मिली कि पावर कंपनियों ने इस सरकारी भूमि को गिरवी रखकर बैंकों से 1500 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया. कंपनियों ने न तो बिजली घर बनाया और न ही बैंकों का कर्ज चुकाया.
जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले में कंपनियों और बैंकों के साथ-साथ तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) ओ.के. सिंह की भी मिलीभगत थी. जब बैंकों ने इस कीमती भूमि को अवैध रूप से नीलाम करने की कोशिश की, तो वर्तमान जिलाधिकारी कपिल सिंह ने इसका संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तत्काल एक्शन लिया गया.
नीलामी पर रोक लगाकर इसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया. वर्तमान में इस जमीन की कीमत सर्किल रेट के मुताबिक 300 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि बाजार मूल्य इससे भी कहीं अधिक है.
शासन के निर्देश पर अब दोनों कंपनियों, संबंधित बैंकों (IDBI, कैनरा, PNB) के अधिकारियों और दोषी प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ थाना मूसानगर में जालसाज़ी और साजिश की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर किया गया.