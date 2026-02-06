ETV Bharat / state

सीएम योगी की सख्ती के बाद बरेली में चाइनीज मांझे पर बड़ा एक्शन, अब तक 13 गिरफ्तार, 8 पर FIR

बरेली: जिले में चाइनीज मांझे का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से लगातार मौत हो रही है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बरेली में भी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. बीते 20 दिनों में बरेली पुलिस ने चाइनीज मांझे के कारोबार से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 8 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं.



एसपी सिटी मानुष पारीक के नेतृत्व में थाना किला क्षेत्र के बाकरगंज बाजार में चाइनीज मांझे के कारोबार खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी कर उन दुकानदारों को चिन्हित किया, जो सरकारी प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे चाइनीज मांझा बेच रहे थे.



एसपी सिटी मानुष पारीक ने स्पष्ट कहा, चाइनीज मांझा लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन चुका है. इसे बेचने, रखने या सप्लाई करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और बाजारों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए.



पुलिस ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई भी प्रतिबंधित मांझा बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि बीते मकर संक्रांति पर्व के दौरान प्रदेशभर में चाइनीज मांझे से आठ लोगों की मौत हो चुकी है. हाल ही में लखनऊ में एक युवक की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि अब चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या की श्रेणी में माना जाएगा.



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सभी क्षेत्राधिकारियों को मांझा कारीगरों के सत्यापन का जिम्मा सौंपा है, ताकि अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके.

उधर, बरेली के पारंपरिक पतंग और मांझा कारीगरों ने भी अवैध चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. कारीगरों का कहना है कि बरेली में पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाने वाला मांझा सुरक्षित होता है और देश-विदेश में इसकी पहचान है, जबकि खतरनाक चाइनीज मांझा नोएडा और बेंगलुरु जैसे शहरों से सप्लाई किया जाता है.