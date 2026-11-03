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UP में मिलावट का भंडाफोड़! रायबरेली, बुलंदशहर और बलरामपुर में फूड विभाग की रेड, लाखों की मिलावटी मिठाइयां नष्ट

UP में मिलावट का भंडाफोड़! ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली/बुलंदशहर/बलरामपुर : दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से प्रदेशभर में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में रायबरेली में भी सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय मानिक चन्द्र सिंह के निर्देशन में विभिन्न खाद्य पदार्थ और प्रतिष्ठानों पर टीम ने छापा मारा है. इस दौरान नकली और खराब गुणवत्ता के पाए जाने पर लाखों रुपए का हजारों किलो खाद्य पदार्थ जब्त कर नष्ट किया गया.

UP में मिलावट का भंडाफोड़ (Video Credit; ETV Bharat) सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय मानिक चन्द्र सिंह ने बताया कि टीम ने वार्ड नंबर एक, गांधी नगर महाराजगंज स्थित महाराजगंज ट्रेडर्स का निरीक्षण करते हुए फोर्टिफाइड रिफाइंड सोयाबीन तेल की जांच के लिए सैंपल लिया और 748 किलो तेल सीज़ कर खाद्य कारोबारी की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया है.

इसी तरह सलोन क्षेत्र में रिफाइंड राइस ब्रांड तेल में माया और सैनिक ब्रांड के 632 किलो सामान जब्त किया गया है, जिसकी कीमत एक लाख 25 हजार रुपए है. वहीं, खाद्य पदार्थों में सागर स्वीट्स, नरेश और गोपाल स्वीट्स से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. अमावा क्षेत्र के तकिया में नमकीन भुजिया का सैंपल लिया गया है और 163 किलो नमकीन जब्त की गई है. फूड विभाग की रेड (Photo Credit; ETV Bharat) अमावा ब्लॉक में ही पान मसाला के 837 पैकेट जब्त किए गए हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख 90 हजार रुपये है. जगतपुर ब्लॉक में 44 हजार 700 रुपये का 179 किलो जीरा, 39 हजार 360 रुपये कीमत की 665 किलो मटर दाल भी जब्त की गई है. नकली मिठाई और खोया किया गया नष्ट मानिकचंद सिंह ने बताया कि नकली खोवा और मिठाई पर भी कार्रवाई हुई है, जिसमें ऊंचाहार में 150 किलो नकली खोया नष्ट किया गया. 3064 किलो खोया जब्त किया गया, जिसकी कीमत 8 लाख 39 हजार 181 रुपए है. वहीं, 432 किलो का खोवा पनीर व मिठाई जिसकी कीमत 2 लाख 11 हजार 460 रुपये है, उसे नष्ट किया गया है. यह कार्रवाई 31 अक्टूबर और 3 नवंबर के बीच की गई है. फूड विभाग की रेड (Photo Credit; ETV Bharat) बुलंदशहर : खुर्जा में स्वीट्स भंडार के गोदाम पर छापा