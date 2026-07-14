शामिल एपिफेनी कंपाउंड मामले में बड़ी कार्रवाई; एलडीटीए चेयरमैन रेव जानसन टी जॉन अरेस्ट
साल 2024 में लेखपाल विपिन कुमार की तहरीर पर कर्नलगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 1:59 PM IST
कानपुर: शहर के चर्चित मामलों में शामिल एपिफेनी कंपाउंड मामले में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से अब-तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई. चुन्नीगंज स्थित एपीफैनी कंपाउंड जमीन पर कब्जा व फर्जीवाड़ा कर बेचने के आरोप में कर्नलगंज पुलिस ने लखनऊ डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन (एलडीटीए) के मैनेजिंग डायरेक्टर व पदेन चेयरमैन रेव जानसन टी जॉन को अरेस्ट करके जेल भेज दिया.
पुलिस के मुताबिक, उसे इस फर्जीवाड़े का सरगना माना जा रहा है. उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी था. कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक उसे लखनऊ से साक्ष्यों संग गिरफ्तार किया गया. वहीं, मामले में पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया समेत 12 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. पुलिस को ये जानकारी भी मिली है, आरोपी रेव जानसन यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों में भी गिरोह संचालित कर जमीनों का सौदा करता था.
साल 2024 में लेखपाल की तहरीर पर दर्ज हुई थी रिपोर्ट: कर्नलगंज थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया, साल 2024 में लेखपाल विपिन कुमार की तहरीर पर कर्नलगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
इसमें हाथरस निवासी रेव जानसन टी जॉन, चर्च आफ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के अधिकृत ट्रस्टी अनिल कुमार, अर्पित मिश्र, दीपक कुमार, दुर्योधन कुमार समेत कई अन्य को आरोपी बनाया गया था. सभी पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीनों के सौदे का आरोप था. पुलिस ने पहले दिन से ही इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी थी.
टुकड़ों में बेची गई 1000 करोड़ रुपये लागत वाली जमीन: शहर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित चुन्नीगंज में एपीफैनी कंपाउंड की 15 हजार वर्गमीटर नजूल की भूमि है. बाकायदा भू अभिलेखों में यह संपत्ति दर्ज है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 1000 करोड़ रुपये है. शहर में भूमाफिया समेत अन्य प्रभावशाली लोगों ने सांठगांठ करके इसमें 100 से लेकर 450 वर्गमीटर के प्लाट बेचने शुरू कर दिए थे. मामले की जांच जिला प्रशासन व पुलिस के अफसरों ने की, तो कई तथ्य उन्हें मिले भी. जिन्हें पुख्ता साक्ष्य बनाया गया.
शहर के इस चर्चित मामले में तत्कालीन सीपी ने एसआईटी भी गठित की थी. जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी सलीम बिरयानी को भी अरेस्ट किया था. सलीम ने ही पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सभी आरोपियों के नाम बताए थे.
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