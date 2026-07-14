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शामिल एपिफेनी कंपाउंड मामले में बड़ी कार्रवाई; एलडीटीए चेयरमैन रेव जानसन टी जॉन अरेस्ट

कानपुर: शहर के चर्चित मामलों में शामिल एपिफेनी कंपाउंड मामले में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से अब-तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई. चुन्नीगंज स्थित एपीफैनी कंपाउंड जमीन पर कब्जा व फर्जीवाड़ा कर बेचने के आरोप में कर्नलगंज पुलिस ने लखनऊ डायोसिस ट्रस्ट एसोसिएशन (एलडीटीए) के मैनेजिंग डायरेक्टर व पदेन चेयरमैन रेव जानसन टी जॉन को अरेस्ट करके जेल भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक, उसे इस फर्जीवाड़े का सरगना माना जा रहा है. उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी था. कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक उसे लखनऊ से साक्ष्यों संग गिरफ्तार किया गया. वहीं, मामले में पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया समेत 12 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. पुलिस को ये जानकारी भी मिली है, आरोपी रेव जानसन यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों में भी गिरोह संचालित कर जमीनों का सौदा करता था.

साल 2024 में लेखपाल की तहरीर पर दर्ज हुई थी रिपोर्ट: कर्नलगंज थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया, साल 2024 में लेखपाल विपिन कुमार की तहरीर पर कर्नलगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई थी.

इसमें हाथरस निवासी रेव जानसन टी जॉन, चर्च आफ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के अधिकृत ट्रस्टी अनिल कुमार, अर्पित मिश्र, दीपक कुमार, दुर्योधन कुमार समेत कई अन्य को आरोपी बनाया गया था. सभी पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीनों के सौदे का आरोप था. पुलिस ने पहले दिन से ही इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी थी.