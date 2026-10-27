DGP का बड़ा एक्शन; लखनऊ-आगरा समेत 9 जिलों के 10 थानेदार नपे, थानों में बनेगी टॉप-10 विवादों की सूची
9 जिलों के 10 थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:09 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर DGP ने बड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस और संवेदनशील कार्यशैली के निर्देशों के क्रम में डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशव्यापी समीक्षा बैठक की. इस दौरान शिकायतों के निस्तारण में फिसड्डी साबित हुए और शिकायतों में अत्यधिक वृद्धि दर्ज कराने वाले 9 जिलों के 10 थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश दिए गए हैं. डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए कि थाने और चौकी स्तर पर ही फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को जिला मुख्यालय या डीजीपी मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें.
इन 9 जिलों के 10 थाना प्रभारियों पर गिरी गाज : अगस्त माह के सापेक्ष सितंबर में जनशिकायतों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि और निस्तारण में लापरवाही बरतने पर इन थानों के प्रभारियों को हटा कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
- लखनऊ: बाबू बनारसीदास (BBD)
- लखीमपुर खीरी: मैलानी एवं फरधान
- उन्नाव: सोहरामऊ
- आगरा: लोहामंडी
- प्रतापगढ़: महेशगंज
- एटा: जसरथपुर
- बदायूं: उसावां
- बिजनौर: चांदपुर
- मथुरा: जैत
जमीन विवादों पर विशेष नजर, टॉप-10 लिस्ट बनेगी : प्रत्येक थाने में शीर्ष 10 भूमि विवादों की सूची तैयार की जाएगी. एसीपी/सीओ और एसडीएम संयुक्त रूप से इसका निस्तारण कराएंगे. एक सूची हल होने पर अगले 10 विवादों को शामिल किया जाएगा. बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा यक्ष बीट प्रणाली में दर्ज भूमि विवादों को भी निगरानी में रखा जाएगा. कमजोर वर्ग को बेदखल करने और अवैध कब्जे के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि पारिवारिक विवादों को आपसी संवाद से सुलझाया जाएगा.
3 दिन में तलब की रिपोर्ट, निगरानी डेस्क बनेगी : हर जिले के कप्तान (एसएसपी/एसपी) कार्यालय में दैनिक निगरानी डेस्क स्थापित होगी, जो प्रतिदिन शिकायतों के निस्तारण का फॉलो-अप करेगी. सभी जनपदीय पुलिस कप्तानों को थाने और चौकी स्तर पर लंबित शिकायतों की समीक्षा कर 3 दिनों के भीतर रेंज और जोन के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को आख्या भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
जिन मामलों में शांति भंग की आशंका हो, वहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126, 135 और मुचलका उल्लंघन पर धारा 141 के तहत त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
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