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DGP का बड़ा एक्शन; लखनऊ-आगरा समेत 9 जिलों के 10 थानेदार नपे, थानों में बनेगी टॉप-10 विवादों की सूची

लापरवाही पर DGP का बड़ा एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर DGP ने बड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस और संवेदनशील कार्यशैली के निर्देशों के क्रम में डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशव्यापी समीक्षा बैठक की. इस दौरान शिकायतों के निस्तारण में फिसड्डी साबित हुए और शिकायतों में अत्यधिक वृद्धि दर्ज कराने वाले 9 जिलों के 10 थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के आदेश दिए गए हैं. डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए कि थाने और चौकी स्तर पर ही फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को जिला मुख्यालय या डीजीपी मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें.

इन 9 जिलों के 10 थाना प्रभारियों पर गिरी गाज : ​अगस्त माह के सापेक्ष सितंबर में जनशिकायतों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि और निस्तारण में लापरवाही बरतने पर इन थानों के प्रभारियों को हटा कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.