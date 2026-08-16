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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी बार काउंसिल का बड़ा एक्शन, फर्जी डिग्री वाले 100 वकीलों पर FIR दर्ज

यूपी बार काउंसिल का बड़ा खुलासा: 100 वकील फंसे! ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद उत्तर प्रदेश में वकीलों की फर्जी डिग्रियों को लेकर बड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई सामने आई है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं के शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. जांच में जिन अधिवक्ताओं की डिग्रियां फर्जी या संदिग्ध पाई गईं, उनके खिलाफ अब सीधे आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं. 100 वकील, 100 FIR!: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आर.के. शुक्ला की तहरीर पर प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया गया है. सत्यापन की इस विशेष मुहिम के तहत अब तक कुल 100 ऐसे अधिवक्ताओं की पहचान कर उनके खिलाफ अलग- अलग 100 प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जा चुकी हैं. फर्जी डिग्री वाले 100 वकीलों पर FIR दर्ज (Photo Credit: ETV Bharat)