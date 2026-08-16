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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी बार काउंसिल का बड़ा एक्शन, फर्जी डिग्री वाले 100 वकीलों पर FIR दर्ज

यूपी बार काउंसिल की जांच में बड़ा खुलासा, यूपी में फर्जी डिग्री वाले वकीलों की अब खैर नहीं!

यूपी बार काउंसिल का बड़ा खुलासा: 100 वकील फंसे!
यूपी बार काउंसिल का बड़ा खुलासा: 100 वकील फंसे! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 11:51 AM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद उत्तर प्रदेश में वकीलों की फर्जी डिग्रियों को लेकर बड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई सामने आई है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं के शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. जांच में जिन अधिवक्ताओं की डिग्रियां फर्जी या संदिग्ध पाई गईं, उनके खिलाफ अब सीधे आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं.

100 वकील, 100 FIR!: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आर.के. शुक्ला की तहरीर पर प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया गया है. सत्यापन की इस विशेष मुहिम के तहत अब तक कुल 100 ऐसे अधिवक्ताओं की पहचान कर उनके खिलाफ अलग- अलग 100 प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जा चुकी हैं.

फर्जी डिग्री वाले 100 वकीलों पर FIR दर्ज
फर्जी डिग्री वाले 100 वकीलों पर FIR दर्ज (Photo Credit: ETV Bharat)


हाईकोर्ट की सख्ती: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू हुई इस जांच का मुख्य उद्देश्य वकालत के पेशे की गरिमा बनाए रखना और न्यायिक प्रणाली में फर्जी डिग्री धारकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाना है. पुलिस ने सभी मामलों में केस डायरी तैयार कर संबंधित विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मूल अभिलेखों के मिलान की प्रक्रिया तेज कर दी है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का कहना है कि सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा और सूची में शामिल अन्य संदिग्ध मामलों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हाई कोर्ट सख्त: 100 वकीलों पर मुकदमा!
हाई कोर्ट सख्त: 100 वकीलों पर मुकदमा! (Photo Credit: ETV Bharat)

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हुई कार्रवाई से कानूनी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. अब फर्जी डिग्रीधारी वकीलों को पूरी तरह से बाहर करने की तैयारी है.

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