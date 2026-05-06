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यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई: पाकिस्तानी गैंगस्टर-ISI नेटवर्क से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

पाकिस्तानी गैंगस्टर-ISI नेटवर्क से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

जांच में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और ISI कनेक्शन सामने आया. दोनों आरोपी विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे.

इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं की भर्ती की जा रही थी. इन युवाओं को “स्लीपर सेल” के रूप में इस्तेमाल करने की योजना थी.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम दानियाल अशरफ (बाराबंकी) और कृष्णा मिश्रा (कुशीनगर) हैं. दोनों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है. ATS को सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश ATS ने आज 6 मई 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया.

लखनऊ : यूपी ATS यानी आतंकवाद-विरोधी दस्ता ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी गैंगस्टर ISI नेटवर्क से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा है.

इनके मोबाइल से वीडियो कॉल, वॉइस नोट और चैट के सबूत मिले हैं. आरोपियों ने पुलिस स्टेशन और अन्य संवेदनशील जगहों की रेकी की थी.

लोकेशन और वीडियो पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को भेजे गए थे. दानियाल ने आतंकी घटना के लिए पैसे और हथियार की मांग भी की थी.

कृष्णा के मोबाइल में टारगेट शूटिंग से जुड़े वीडियो मिले हैं. उन्हें वर्दीधारी व्यक्ति पर हमला करने का टास्क दिया गया था.

आरोपियों को “हीरो बनाने” का लालच देकर उकसाया गया था. दोनों को 5 और 6 मई को क्रमशः गोरखपुर और बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया.

उनके पास से पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. ATS ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दोनों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. ATS अब इनके अन्य साथियों और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

ईटीवी भारत के कुशीनगर संवाददाता के अनुसार आतंकी कनेक्शन में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए कुशीनगर जिले के निवासी कृष्णा मिश्रा की पृष्ठभूमि सामान्य ही है. पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक कृष्णा अपने माता-पिता का एकलौता लड़का है.

पिता छोटेलाल गाँव की पैतृक संपत्ति बेच जिला मुख्यालय रविंद्रनगर के निकट बेलवा मिश्र मौजे में जमीन खरीदकर घर बनवाए हैं. तीन-चार ऑटो लोन पर खरीदे, लेकिन किस्त जमा नहीं हो पाने के कारण सभी गाड़ियां एजेंसी वाले खिंचवा ले गए. माँ लाली गृहिणी हैं, बहन की शादी हो चुकी है. पिता छोटेलाल चार भाइयों में सबसे छोटे है. एक भाई पडरौना तहसील में अधिवक्ता तो दूसरे भाई BSF में कार्यरत है, एक अन्य दुकान चलाते हैं.

परिवार से जुड़े लोगों के अनुसार पकड़ा गया युवक कृष्णा मात्र तीन या चार तक ही पढ़ा है, वर्तमान में वो दिल्ली या हरियाणा में किसी कंपनी में काम करने की बात परिवार को बता रखा था. फिलहाल स्थानीय स्तर पर आईबी, पुलिस व अन्य जांच एजेंसियां छानबीन में जुट गईं हैं.