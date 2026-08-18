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गाजियाबाद में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन: 'मिशन सेफ फ्यूचर' के तहत 7 टीमें सड़कों पर, 35 स्कूलों को भेजा नोटिस

11 अगस्त से शुरू हुआ यह विशेष अभियान आगामी 25 अगस्त तक चलाया जाएगा.

गाजियाबाद में स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा
गाजियाबाद में स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 5:34 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में स्कूली बच्चों के सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी कड़ी में विभाग द्वारा शुरू किए गए 'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान के तहत नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले स्कूली वाहनों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है. 11 अगस्त से शुरू हुआ यह विशेष अभियान आगामी 25 अगस्त तक पूरी मुस्तैदी से चलाया जाएगा. इसके तहत शहर और देहात क्षेत्र में स्कूलों के आसपास स्कूली वाहनों की जांच की जा रही है.

परिवहन विभाग के मुताबिक, विभाग ने अब तक नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 स्कूली वाहनों के चालान काटे हैं, जबकि 8 अनफिट वाहनों को सीज कर दिया है. साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल प्रबंधकों और वाहन स्वामियों पर अब तक करीब 4 लाख रुपये का जुर्माना भी किया जा चुका है. विभाग की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के स्कूल संचालकों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है.

परिवहन अधिकारी डॉ सियाराम वर्मा (ETV Bharat)

35 स्कूलों को नोटिस, 7 टीमें तैनात

स्कूली वाहनों की जांच के लिए परिवहन विभाग ने सात प्रवर्तन टीमें गठित की हैं. टीमों द्वारा स्कूलों के समय अनुसार, अलग-अलग क्षेत्र में पहुंचकर स्कूली वाहनों की जांच कर रही है. अभियान की निगरानी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ सियाराम वर्मा के नेतृत्व में की जा रही है. टीमों द्वारा वाहनों की फिटनेस दस्तावेज, परमिट और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की भी जांच की जा रही है.

परिवहन विभाग द्वारा 35 स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया. विभाग के मुताबिक, कुछ स्कूलों में अनफिट वाहन संचालित हो रहे थे. विभाग ने इन स्कूलों को नोटिस जारी कर वाहनों की फिटनेस दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे. इनमें से 17 स्कूलों ने वाहनों के फिटनेस प्रक्रिया पूर्ण कर ली है. अन्य स्कूल संचालकों ने भी जल्द फिटनेस पूरा करने का आश्वासन दिया है.

परिवहन विभाग ने जांच अभियान किया तेज

अभियान शुरू होने के बाद 11 और 12 अगस्त को स्कूलों में अवकाश रहा. इसके बाद 15 और 16 अगस्त को भी छुट्टी रही. लगातार छुट्टियों के कारण स्कूली वाहनों की संख्या कम रही, लेकिन अब स्कूल खुलने के बाद परिवहन विभाग ने जांच अभियान को और रफ्तार देनी शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी.

परिवहन विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वह बच्चों को स्कूल भेजने वाले वाहन की स्थिति और दस्तावेजों की जानकारी जरूर लें. वाहन ने बच्चों के चढ़ने उतरने की जगह सुरक्षित होनी चाहिए. आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए वाहन में पर्याप्त इंतजाम होनी भी आवश्यक है. इसके अलावा बच्चों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा वाहन नियमों के अनुरूप पंजीकृत और अधिकृत होना चाहिए.

परिवहन विभाग की अभिभावकों से खास अपील

परिवहन विभाग ने इस महत्वपूर्ण अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अब अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है. अधिकारियों का साफ कहना है कि बच्चों की सुरक्षा केवल विभाग की नहीं, बल्कि माता-पिता की भी साझी जिम्मेदारी है.

विभाग ने अभिभावकों को सचेत करते हुए कहा है कि यदि उनके बच्चों को ले जाने वाली गाड़ी निजी वाहन के रूप में पंजीकृत है, लेकिन उसका इस्तेमाल स्कूली वाहन (कमर्शियल) के तौर पर अवैध रूप से किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत परिवहन विभाग को दें. अधिकारियों के मुताबिक, अभिभावकों से मिलने वाली ऐसी सटीक जानकारियां अनफिट और नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे वाहनों पर नकेल कसने और मासूमों के भविष्य को सुरक्षित करने में विभाग के लिए गेम-चेंजर साबित होंगी.

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