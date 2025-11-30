ETV Bharat / state

रामनगर में राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की अघोषित बिक्री का पर्दाफाश, किये कई खुलासे

रामनगर: बीते रोज व्यापारिक जगत को बड़ा झटका लगा. राज्य कर विभाग ने कमिश्नर के निर्देशों पर एक साथ कई मोर्चों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के कई गंभीर मामलों का खुलासा किया. छोई स्थित राज्य कर कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक राज्य कर आयुक्त अनिल कुमार सिन्हा ने इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा की.

सहायक आयुक्त ने बताया पिछले कुछ महीनों से विभाग को टैक्स चोरी, गलत जीएसटी रिटर्न, अवैध कारोबार और पंजीकरण रद्द होने के बाद भी व्यापार जारी रखने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. व्यापक जांच के बाद कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं, जिन पर विभाग ने तुरंत सख्त कदम उठाए.

राज्य कर विभाग (ETV Bharat)

जांच में पाया गया कि मनरेगा के तहत सरकारी भुगतान प्राप्त करने के बाद कई लोगों ने टैक्स जमा ही नहीं किया. ऐसे 10 व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं. बाकी मामलों की जांच जारी है. विभागीय टीम ने रामनगर परिक्षेत्र के एक आभूषण व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की. जांच में सामने आया कि व्यापारी ने करीब 3 करोड़ रुपये की अघोषित बिक्री की थी. मौके पर ही व्यापारी से 2 लाख रुपये टैक्स के रूप में जमा कराए गए, जबकि शेष कर देयता 15 दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी रखे हुए है.