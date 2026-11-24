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रुड़की में STF का बड़ा एक्शन, नशीली दवाओं का जखीरा किया बरामद, एक आरोपी अरेस्ट

रुड़की में एसटीएफ छापेमारी ( ETV Bharat )

दरअसल, STF को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रुड़की में स्थित जनता मेडिकल स्टोर पर बिना वैध लाइसेंस के प्रतिबंधित और नशीली दवाओं का कारोबार किया जा रहा है. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए STF/ANTF की टीम ने मामले की जानकारी जुटाई और औषधि निरीक्षक को साथ लेकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. अचानक हुई इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर पर हड़कंप मच गया. छापेमारी के दौरान टीम ने मेडिकल स्टोर पर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की और तलाशी ली. इस दौरान उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुईं. टीम ने जब बरामद दवाओं के संबंध में वैध लाइसेंस, दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज और चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करने को कहा तो आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका.