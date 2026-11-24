रुड़की में STF का बड़ा एक्शन, नशीली दवाओं का जखीरा किया बरामद, एक आरोपी अरेस्ट
STF raid in Roorkee: कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 682 SPASMED कैप्सूल बरामद किए गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 8:36 PM IST
रुड़की: उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत STF की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने रुड़की में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. संयुक्त टीम ने औषधि निरीक्षक के साथ छापेमारी करते हुए जनता मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की. कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर पर मौजूद संचालक को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी बिना वैध लाइसेंस के नशीली दवाओं का अवैध रूप से क्रय-विक्रय कर रहा था. इन दवाओं को फुटकर में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था.
दरअसल, STF को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रुड़की में स्थित जनता मेडिकल स्टोर पर बिना वैध लाइसेंस के प्रतिबंधित और नशीली दवाओं का कारोबार किया जा रहा है. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए STF/ANTF की टीम ने मामले की जानकारी जुटाई और औषधि निरीक्षक को साथ लेकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. अचानक हुई इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर पर हड़कंप मच गया. छापेमारी के दौरान टीम ने मेडिकल स्टोर पर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की और तलाशी ली. इस दौरान उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुईं. टीम ने जब बरामद दवाओं के संबंध में वैध लाइसेंस, दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज और चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करने को कहा तो आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका.
682 ट्रामाडोल कैप्सूल और 600 अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद: वहीं, STF की इस कार्रवाई में 682 SPASMED कैप्सूल बरामद किए गए. जिनमें ट्रामाडोल मौजूद है, इसके अलावा 600 अल्प्राजोलम टैबलेट भी बरामद हुई हैं. बरामद दवाओं की मात्रा को देखते हुए टीम ने आरोपी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपी की पहचान इरशाद पुत्र गुलफाम (उम्र 26 वर्ष) निवासी राजपुताबा थाना बहादराबाद के रूप में हुई है.
फुटकर में बेचकर कमाता था मुनाफा: पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह उक्त नशीली दवाएं खरीदकर लाया था. उन्हें फुटकर में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता था. जांच के दौरान उसके पास दवाओं के भंडारण और खरीद-बिक्री से संबंधित कोई वैध लाइसेंस अथवा दस्तावेज नहीं मिला. STF के अनुसार, इस तरह का अवैध कारोबार युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने का गंभीर कारण बन सकता है. मामले में आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गंगनहर कोतवाली रूड़की में NDPS ACT (एनडीपीएस एक्ट) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.
एसटीएफ उत्तराखंड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. युवाओं को नशे से बचाने और नशे के अवैध नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी. हरिद्वार के औषधि निरीक्षक हरीश सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 682 SPASMED कैप्सूल बरामद किए गए. जिनमें ट्रामाडोल मौजूद हैं. इसके अलावा 600 अल्प्राजोलम टैबलेट भी बरामद हुई हैं.
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