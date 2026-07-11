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भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख नेपाली मुद्रा के साथ युवक गिरफ्तार

शीतलापुर सीमा चौकी पर बाइक की डिग्गी से मिली नकदी, मामला सीमा शुल्क विभाग को सौंपा गया.

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भारत-नेपाल सीमा पर, 10 लाख नेपाली मुद्रा के साथ नेपाली युवक अरेस्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 12:54 PM IST

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महराजगंज: जिले के भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में SSB की सतर्कता से अवैध नेपाली मुद्रा की तस्करी का बड़ा प्रयास विफल हो गया. शीतलापुर सीमा चौकी की टीम ने सीमा स्तंभ संख्या-501 के पास कार्रवाई करते हुए एक नेपाली युवक को 10 लाख नेपाली रुपये, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर सीमा शुल्क विभाग निचलौल के हवाले कर दिया.

22वीं वाहिनी एसएसबी के "एफ" समवाय झुलनीपुर अंतर्गत सीमा चौकी शीतलापुर की टीम ने शुक्रवार दोपहर करीब 2:15 बजे गुप्त सूचना के आधार पर भारत-नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारत से नेपाल अवैध मुद्रा ले जाने वाला है. इसके बाद उप निरीक्षक (सामान्य) धनबीर सिंह रावत के नेतृत्व में विशेष गश्ती दल का गठन कर सीमा स्तंभ संख्या-501 के पास निगरानी शुरू की गई.

गश्त के दौरान एक मोटरसाइकिल तेज गति से नेपाल की ओर जाती दिखाई दी. जवानों ने रुकने का संकेत दिया तो चालक बाइक मोड़कर वापस भारत की ओर भागने लगा, लेकिन एसएसबी ने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया. तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल की डिग्गी से 500 नेपाली रुपये के 2000 नोट, कुल 10 लाख नेपाली रुपये, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ.

गिरफ्तार युवक की पहचान शिव कुमार कोइरी (22) निवासी बसहिया, जिला नवलपरासी (नेपाल) के रूप में हुई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने निचलौल निवासी एक व्यक्ति से 6 लाख भारतीय रुपये लेकर ठूठीबारी में नेपाली मुद्रा में बदलवाया था और उसे नेपाल ले जा रहा था. हालांकि वह बरामद मुद्रा से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.

उप निरीक्षक धनबीर सिंह रावत ने बताया कि गिरफ्तार युवक को आवश्यक कार्रवाई के बाद सीमा शुल्क विभाग निचलौल को सौंप दिया. प्रारंभिक जांच में बरामद रकम को अवैध और तस्करी से जुड़ी मुद्रा माना जा रहा है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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