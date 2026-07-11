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भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख नेपाली मुद्रा के साथ युवक गिरफ्तार

महराजगंज: जिले के भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में SSB की सतर्कता से अवैध नेपाली मुद्रा की तस्करी का बड़ा प्रयास विफल हो गया. शीतलापुर सीमा चौकी की टीम ने सीमा स्तंभ संख्या-501 के पास कार्रवाई करते हुए एक नेपाली युवक को 10 लाख नेपाली रुपये, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर सीमा शुल्क विभाग निचलौल के हवाले कर दिया.

22वीं वाहिनी एसएसबी के "एफ" समवाय झुलनीपुर अंतर्गत सीमा चौकी शीतलापुर की टीम ने शुक्रवार दोपहर करीब 2:15 बजे गुप्त सूचना के आधार पर भारत-नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारत से नेपाल अवैध मुद्रा ले जाने वाला है. इसके बाद उप निरीक्षक (सामान्य) धनबीर सिंह रावत के नेतृत्व में विशेष गश्ती दल का गठन कर सीमा स्तंभ संख्या-501 के पास निगरानी शुरू की गई.

गश्त के दौरान एक मोटरसाइकिल तेज गति से नेपाल की ओर जाती दिखाई दी. जवानों ने रुकने का संकेत दिया तो चालक बाइक मोड़कर वापस भारत की ओर भागने लगा, लेकिन एसएसबी ने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया. तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल की डिग्गी से 500 नेपाली रुपये के 2000 नोट, कुल 10 लाख नेपाली रुपये, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ.