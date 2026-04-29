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नूंह स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, यूपी के बागपत में अवैध भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़

यूपी के बागपत डायग्नोस्टिक सेंटर में अवैध भ्रूण परीक्षण का भंड़ाफोड़ नूंह स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया.

Major Action by Nuh Health Department
यूपी के बागपत में अवैध भ्रूण लिंग जांच केंद्र का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 29, 2026 at 3:40 PM IST

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नूंह: जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के बागपत में अवैध भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह कार्रवाई जिला समुचित प्राधिकारी सह सिविल सर्जन मेवात के निर्देशन में गुप्त सूचनाओं के आधार पर की गई, जिसमें लंबे समय से मेवात क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को दलालों के माध्यम से दूसरे राज्यों में ले जाकर गैरकानूनी रूप से भ्रूण लिंग जांच कराए जाने की सूचना मिल रही थी. इस गंभीर मामले को लेकर मेवात स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय था और योजनाबद्ध तरीके से इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कार्रवाई की गई.

डिकॉय गर्भवती महिला के जाल में फंसा बागपत डायग्नोस्टिक सेंटर: जानकारी के अनुसार, जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ. मनप्रीत सिंह तेवतिया के नेतृत्व में मेवात पीसीपीएनडीटी सेल ने एक डिकॉय ऑपरेशन तैयार किया. इस ऑपरेशन में पीसीपीएनडीटी फंड से 30 हजार रुपये की राशि व्यवस्थित कर चिन्हित नोट तैयार किए गए. डिकॉय गर्भवती महिला के माध्यम से बागपत डायग्नोस्टिक सेंटर से संपर्क किया गया, जहां लिंग जांच के लिए 20 हजार रुपये की मांग की गई.

नूंह स्वास्थ्य विभाग ने बागपत में अवैध भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

20 हजार रुपये लेकर गैरकानूनी रूप से भ्रूण का लिंग बताया: केंद्र पर पहुंचने पर बिना चिकित्सकीय पर्चे के 1000 रुपये में अल्ट्रासाउंड पर्ची बनाई गई, जिसके बाद अल्ट्रासाउंड रूम में मौजूद व्यक्ति विपिन कुमार द्वारा कथित रूप से 20 हजार रुपये लेकर गैरकानूनी रूप से भ्रूण का लिंग बताया गया. जैसे ही पुष्टि हुई, मेवात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बागपत के स्थानीय पीसीपीएनडीटी अधिकारियों के साथ संयुक्त छापेमारी की.

बिना डॉक्टर के हो रहा था अल्ट्रासाउंड: डॉ. मनप्रीत सिंह तेवतिया ने बताया कि "कार्रवाई के दौरान चिन्हित 20 हजार रुपये विपिन कुमार के कब्जे से और 1000 रुपये रिसेप्शन से बरामद किए गए. बरामद राशि की पहचान कर उन्हें सील किया गया. मौके पर जांच में सामने आया कि संबंधित व्यक्ति चिकित्सक नहीं था, जबकि वह अल्ट्रासाउंड कर रहा था. संबंधित क्लीनिक पर छापेमारी के दौरान सामान जप्त किया गया है और संबंधित बागपत थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है."

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अवैध भ्रूण लिंग जांच का खुलासा
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