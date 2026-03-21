नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख के 220 गुमशुदा मोबाइल फोन किए बरामद
गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा के अलग-अलग हिस्सों से गुम और चोरी हुए 220 स्मार्ट मोबाइल फोन को ढूंढकर पीड़ितों को सौंप दिया.
Published : March 21, 2026 at 6:59 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: अक्सर मोबाइल फोन गुम होने के बाद उसके वापस मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है. लेकिन नोएडा पुलिस ने नोएडा के अलग-अलग हिस्सों से गुम और चोरी हुए 220 स्मार्ट मोबाइल फोन को ढूंढकर पीड़ितों को सौंप दिया है. नोएडा पुलिस की एक विशेष टीम ने अभियान चलाकर लगभग 50 लाख रुपये कीमत के सैकड़ों खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उन्हें उनके असली मालिकों के हाथों में सौंप दिया.
एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि नोएडा पुलिस ने गुमशुदा मोबाइलों की सर्विलांस और तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था. इस सर्च ऑपरेशन के तहत पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए कुल 220 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं.
पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए इन अलग-अलग कंपनियों के मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये हैं. गठित स्पेशल टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से गायब हुए मोबाइल फोनों को तलाशा किया. एडीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक लोगों के भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, ऑटो, बसों, सुबह-शाम टहलते समय मोबाइल फोन गिर जाते थे या कहीं छूट जाते थे, जिनके संबंध में थानों में गुमशुदगी दर्ज थी.
एडीसीपी मनीषा सिंह ने ये भी बताया कि नोएडा पुलिस की यह पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि यह आम जनता का पुलिस प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत करती है. इससे यह भी सबक मिलता है कि अगर आपका फोन गुम हो जाए, तो उसकी पुलिस शिकायत जरूर दर्ज कराएं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.
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