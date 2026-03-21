ETV Bharat / state

नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख के 220 गुमशुदा मोबाइल फोन किए बरामद

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा के अलग-अलग हिस्सों से गुम और चोरी हुए 220 स्मार्ट मोबाइल फोन को ढूंढकर पीड़ितों को सौंप दिया.

नोएडा पुलिस 220 गुमशुदा मोबाइल फोन किए बरामद
नोएडा पुलिस 220 गुमशुदा मोबाइल फोन किए बरामद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 21, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: अक्सर मोबाइल फोन गुम होने के बाद उसके वापस मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है. लेकिन नोएडा पुलिस ने नोएडा के अलग-अलग हिस्सों से गुम और चोरी हुए 220 स्मार्ट मोबाइल फोन को ढूंढकर पीड़ितों को सौंप दिया है. नोएडा पुलिस की एक विशेष टीम ने अभियान चलाकर लगभग 50 लाख रुपये कीमत के सैकड़ों खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उन्हें उनके असली मालिकों के हाथों में सौंप दिया.

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि नोएडा पुलिस ने गुमशुदा मोबाइलों की सर्विलांस और तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था. इस सर्च ऑपरेशन के तहत पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए कुल 220 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं.

नोएडा पुलिस 220 गुमशुदा मोबाइल फोन किए बरामद (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए इन अलग-अलग कंपनियों के मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये हैं. गठित स्पेशल टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से गायब हुए मोबाइल फोनों को तलाशा किया. एडीसीपी मनीषा सिंह के मुताबिक लोगों के भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, ऑटो, बसों, सुबह-शाम टहलते समय मोबाइल फोन गिर जाते थे या कहीं छूट जाते थे, जिनके संबंध में थानों में गुमशुदगी दर्ज थी.

एडीसीपी मनीषा सिंह ने ये भी बताया कि नोएडा पुलिस की यह पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि यह आम जनता का पुलिस प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत करती है. इससे यह भी सबक मिलता है कि अगर आपका फोन गुम हो जाए, तो उसकी पुलिस शिकायत जरूर दर्ज कराएं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली से चोरी के मोबाइल नेपाल भेजने वाले गैंग का भंडाफोड़, 21 मोबाइल के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार
  2. दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा इंटरस्टेट वाहन चोरी गैंग, 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद, यूपी-मुंबई तक जुड़े हैं तार
  3. दिल्ली से चोरी के मोबाइल नेपाल भेजने वाले गैंग का भंडाफोड़, 21 मोबाइल के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

TAGGED:

STOLEN MOBILE RACKET NOIDA
NOIDA STOLEN MOBILE RACKET
MOBILE SNATCH GANG BUSTED
NOIDA CRIME
MOBILE SNATCHING GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.