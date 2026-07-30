महराजगंज पुलिस ने दबोचा इंटरनेशनल साइबर रैकेट, 32 स्लॉट वाले SIM Box से कर रहे थे फर्जीवाड़ा
एक आरोपी बिहार का, पुलिस टीम को 25 हजार का नगद पुरस्कार मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 8:22 AM IST
महराजगंज: जिला पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने बिहार निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 151 सक्रिय सिम कार्ड, 32 स्लॉट का सिम बॉक्स, फर्जी आधार कार्ड समेत भारी मात्रा में साइबर उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने टीम को 25 हजार नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के मधुबनी जनपद के इस्लामपुर निवासी 28 वर्षीय मो. नबीश के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी 32 स्लॉट वाले SIM Box में एक साथ 32 सक्रिय सिम कार्ड लगाकर इंटरनेट के माध्यम से आने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉलों को भारतीय मोबाइल कॉल में बदल देता था. इससे कॉल की वास्तविक लोकेशन छिप जाती थी और विदेशी नंबर स्थानीय मोबाइल नंबर के रूप में दिखाई देते थे.
इसी तकनीक का इस्तेमाल साइबर ठगी, फर्जी बैंक कॉल, OTP फ्रॉड और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए किया जाता था इससे दूरसंचार कंपनियों को भी राजस्व का नुकसान पहुंच रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 स्लॉट का SIM Box, 151 सक्रिय सिम कार्ड, दो कीपैड मोबाइल, वाई-फाई राउटर, तीन LAN केबल, दो पावर एडॉप्टर, दो फर्जी आधार कार्ड और एक बैग बरामद किया है.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय दूरसंचार अधिनियम-2023 तथा आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में साइबर थाना पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने इस बड़ी सफलता के लिए साइबर थाना, एसओजी, स्वाट टीम और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को 25 हजार नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. साथ ही आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन ठगी की सूचना तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन या निकटतम साइबर थाना को दें.
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