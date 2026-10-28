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करनाल में काजू के छिलकों के नीचे छुपाकर गांजे की तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार

करनाल में 1.35 करोड़ रुपये का गांजा जब्त ( ETV Bharat )

​करनाल: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करनाल पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टाटा ट्रक से 519 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.35 करोड़ रुपये आंकी गई है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

काजू के छिलकों के नीचे छिपाकर हो रही थी तस्करी : ​एंटी नारकोटिक्स सेल के जांच अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि राजस्थान नंबर के एक ट्रक में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरकर ले जाया जा रहा है. यह ट्रक उड़ीसा बॉर्डर से गांजा भरकर दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ की ओर जा रहा था. ​पुलिस ने नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड, घरौंडा के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोका. जब ट्रक की तलाशी ली गई, तो उसमें काजू के छिलकों की बोरियों से भरे कट्टे मिले. तस्करों ने पुलिस की जांच और नजरों से बचने के लिए काजू के छिलकों के नीचे गांजे के 19 कट्टे बेहद शातिर तरीके से छिपा रखे थे. पुलिस ने नियमानुसार माल उतरवाकर कुल 519 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है और ट्रक को कब्जे में ले लिया है.

दो आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat) ​गिरफ्तार आरोपी और उनका संबंध : ​पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी रिश्ते में चाचा-भतीजा हैं. ​बिलाल (पुत्र अब्दुल हामिद) ट्रक का मालिक और चालक (ड्राइवर) दोनों है. ​यहूदा (पुत्र सफीक) ट्रक में क्लीनर/परिचालक के रूप में तैनात था. ​दोनों आरोपी गांव फिरोजपुर नमक, तहसील नूंह, जिला मेवात के रहने वाले हैं. काजू के छिलकों के नीचे छुपाकर हो रही तस्करी (ETV Bharat)