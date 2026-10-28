करनाल में काजू के छिलकों के नीचे छुपाकर गांजे की तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा की करनाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.35 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है और दो आरोपियों को अरेस्ट किया है.
Published : October 28, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 11:08 PM IST
करनाल: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत करनाल पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टाटा ट्रक से 519 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.35 करोड़ रुपये आंकी गई है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
काजू के छिलकों के नीचे छिपाकर हो रही थी तस्करी : एंटी नारकोटिक्स सेल के जांच अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि राजस्थान नंबर के एक ट्रक में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरकर ले जाया जा रहा है. यह ट्रक उड़ीसा बॉर्डर से गांजा भरकर दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ की ओर जा रहा था. पुलिस ने नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड, घरौंडा के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोका. जब ट्रक की तलाशी ली गई, तो उसमें काजू के छिलकों की बोरियों से भरे कट्टे मिले. तस्करों ने पुलिस की जांच और नजरों से बचने के लिए काजू के छिलकों के नीचे गांजे के 19 कट्टे बेहद शातिर तरीके से छिपा रखे थे. पुलिस ने नियमानुसार माल उतरवाकर कुल 519 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है और ट्रक को कब्जे में ले लिया है.
गिरफ्तार आरोपी और उनका संबंध : पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी रिश्ते में चाचा-भतीजा हैं. बिलाल (पुत्र अब्दुल हामिद) ट्रक का मालिक और चालक (ड्राइवर) दोनों है. यहूदा (पुत्र सफीक) ट्रक में क्लीनर/परिचालक के रूप में तैनात था. दोनों आरोपी गांव फिरोजपुर नमक, तहसील नूंह, जिला मेवात के रहने वाले हैं.
कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच : इस संबंध में थाना घरौंडा, करनाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह गांजा उड़ीसा में किससे खरीदा गया था और इसे आगे चंडीगढ़ या अन्य किन इलाकों में सप्लाई किया जाना था. इस तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े चेहरों और सहयोगियों की संलिप्तता की भी गहनता से जांच की जा रही है.
प्रशासन की अपील: करनाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उनके आस-पास कोई भी संदिग्ध गतिविधि या नशा तस्करी से जुड़ी जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समाज को इस दीमक से सुरक्षित रखा जा सके. सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी.
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