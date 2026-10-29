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जैसलमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : अंतरराज्यीय नकबजन गैंग का पर्दाफाश, पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर : जिले में रात के समय घरों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली अंतरराज्यीय नकबजन गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई बड़ी नकबजनी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है. चित्तौड़गढ़ जिला विशेष टीम के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा गया.