जैसलमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : अंतरराज्यीय नकबजन गैंग का पर्दाफाश, पांच आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपी जसवंत कंजर के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी और नकबजनी से संबंधित कई प्रकरण दर्ज हैं.
Published : October 29, 2026 at 5:06 PM IST
जैसलमेर : जिले में रात के समय घरों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली अंतरराज्यीय नकबजन गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई बड़ी नकबजनी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है. चित्तौड़गढ़ जिला विशेष टीम के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा गया.
अन्य वारदातों की भी हो रही जांच : एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि पूछताछ में जैसलमेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई कई नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है. आरोपियों से अन्य वारदातों, चोरी किए गए माल और गैंग के नेटवर्क के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में चित्तौड़गढ़ निवासी जसवंत कंजर पुत्र लक्ष्मीनारायण, लोकेश पुत्र पियूलाल कंजर, बहादुर दरोगा पुत्र रतनलाल, धर्मराज दरोगा पुत्र कालू और राहुल कुमार सोनी पुत्र मिठालाल शामिल हैं.
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भैंसड़ा में एक ही रात दो घरों को बनाया निशाना : मामले की शुरुआत गत 5 अक्टूबर की रात ग्राम भैंसड़ा में हुई दो नकबजनी की वारदातों से हुई. परिवादी भंवरूराम पुत्र जोगाराम ने सांकड़ा थाने में रिपोर्ट दी कि अज्ञात चोरों ने उनके घर के कमरे और सूटकेस के ताले तोड़कर एक सोने की अंगूठी, चार जोड़ी सोने के लूंग, एक चांदी की कटोरी, चार चांदी के सिक्के और 6 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए. इसी रात उनके चचेरे भाई राजेश कुमार पुत्र आईदानराम के घर में भी चोर पीछे के दरवाजे से घुसे और कमरे तथा अलमारी के ताले तोड़कर करीब 30 तोला चांदी की पायजेब और 50 हजार रुपए नकद चुरा ले गए. इस संबंध में पुलिस थाना सांकड़ा में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.
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चेलक, सांवला, झाबरा और फतेहगढ़ की वारदातें भी कबूलीं : पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने भैंसड़ा के अलावा चेलक, सांवला, झाबरा, फतेहगढ़ और फलसूंड थाना क्षेत्रों में भी नकबजनी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया. इनमें गत 6 अक्टूबर की रात खुहड़ी थाना क्षेत्र के चेलक गांव, गत 7 सितंबर की रात सदर जैसलमेर थाना क्षेत्र के सांवला गांव, गत 5 अगस्त की रात भणियाणा थाना क्षेत्र के झाबरा गांव और गत 17 मार्च की रात सांगड़ थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ कस्बे की वारदातें शामिल हैं. इसके अलावा करीब सात-आठ माह पहले फलसूंड थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी नकबजनी की वारदात भी स्वीकार की गई है. पुलिस इन सभी मामलों में आरोपियों की भूमिका और चोरी किए गए माल के संबंध में पूछताछ कर रही है.
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मोबाइल बंद कर वाहनों से पहुंचते थे वारदात करने : पुलिस के अनुसार गैंग वारदात से पहले अपने मोबाइल फोन बंद कर देती थी. आरोपी ट्रेलर, ईको और बोलेरो जैसे वाहनों से घटनास्थल के आसपास पहुंचते थे. गांव से करीब तीन-चार किलोमीटर दूर किसी स्थान पर वाहन से टीम के कुछ सदस्यों को उतार दिया जाता था, जबकि वाहन सवार साथी आगे निकल जाते थे. इसके बाद आरोपी गांव में प्रवेश कर मकानों की रेकी करते और मौका देखकर घरों में घुसकर चोरी करते थे. पूर्व निर्धारित समय पर वाहन सवार साथी उसी स्थान पर लौटते और वारदात को अंजाम दे चुके आरोपियों को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू क्षेत्र की ओर रवाना हो जाते थे.
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जसवंत कंजर के खिलाफ विभिन्न जिलों में दर्ज हैं मामले : गिरफ्तार आरोपी जसवंत कंजर के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी और नकबजनी से संबंधित कई प्रकरण दर्ज हैं. इनमें वर्ष 2019 के बूंदी और भीलवाड़ा जिले के मामले तथा वर्ष 2022 के पाली, नागौर और सिरोही जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज प्रकरण शामिल हैं. पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ तालेड़ा, शंकरगढ़, कोटड़ी, रोहट, रायपुर, सांडेराव, शिवपुरा, खुनखुना, मौलासर, आबूरोड, सदर पाली और सोजत रोड थानों के प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख है. इन मामलों में संबंधित धाराओं के तहत आगे की स्थिति का सत्यापन किया जाना है.
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