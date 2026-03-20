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त्योहार के मद्देनजर फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2.5 हजार किलो मिलावटी कुट्टू का आटा जब्त

गाजियाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम से 2520 किलोग्राम कुट्टू का आटा और 1050 किलोग्राम सेंधा नमक किया जब्त.

मिलावटखोरों पर फूड विभाग का शिकंजा कसा
मिलावटखोरों पर फूड विभाग का शिकंजा कसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 1:59 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/ गाजियाबाद: दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में नवरात्रि पर्व के अवसर पर व्रत में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य खाद्य सामग्री में मिलावट पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पांच टीमों का गठन किया गया है. टीमों द्वारा लगातार शहर में छापेमारी की जा रही है.

2520 किलो कुट्टू का आटा और 1000 किलो सेंधा नमक जप्त

नवरात्रि के पहले दिन लोग खाद्य विभाग द्वारा गाजियाबाद में बड़ी कार्रवाई की गई है. खाद्य विभाग द्वारा जिले के रामतेराम रोड स्थित एक गोदाम पर छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान कुट्टू का आटा और व्रत में उपयोग होने वाला सेंधा नमक अवमानक होने के संदेह में जप्त किया गया है. खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम से 2520 किलोग्राम कुट्टू का आटा और 1050 किलोग्राम सेंधा नमक जप्त किया है. जप्त की गई खाद्य सामग्री के अनुमानित कीमत तकरीबन चार लाख रुपए बताई जा रही है.

मिलावटखोरों पर फूड विभाग का शिकंजा कसा (ETV Bharat)

खाद्य विभाग ने तीन नमूने जांच के लिए भेजे

खाद्य विभाग द्वारा गोदाम से तीन नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. अधिकारियों का कहना है की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 के तहत संबंधित फार्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने दी जानकारी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने बताया, फूड विभाग की पार्टी में मुख्य खाद सुरक्षा सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में जिले में छापेमारी कर रही हैं. फूड विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं यदि कहीं पर किसी भी तरह की मिलावटी या नकली खाद्य सामग्री प्रतीत हो तो तुरंत विभाग को सूचित करें. ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. रमाते राम रोड पर ढाई हजार किलो कुट्टू का आटा और एक हजार किलो सेंधा नमक मिलावटी पाए जाने पर जप्त किया गया है. आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

2520 किलो कुट्टू का आटा और 1000 किलो सेंधा नमक जप्त
2520 किलो कुट्टू का आटा और 1000 किलो सेंधा नमक जब्त (ETV Bharat)

मिलावटखोरों पर फूड विभाग का शिकंजा कसा

त्योहारों के सीजन में बाजार में कुट्टू के आटे की डिमांड काफी बढ़ जाती है. ऐसे में बढ़ी हुई मांग का फायदा उठाकर मिलावटखोर मिलावटी और एक्सपायर आटा बाजार में खपाने की कोशिश करते हैं. जहां एक तरफ मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ फूड विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है.

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