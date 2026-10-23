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दिवाली से पहले दुर्ग में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक्सपायरी दूध से बना रहे थे पनीर, गंदगी की थी भरमार

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले मिलावटी और खाद्य पदार्थों पर खाद्य विभाग ने बड़ा शिकंजा कसा है.दुर्ग जिले के भिलाई में रायपुर से पहुंची टीम ने तीन बड़ी फैक्ट्रियों में छापेमारी की, जहां एक्सपायरी दूध और गंदगी में पनीर-मिठाई बनती मिली.

दूसरी कार्रवाई के लिए टीम बैकुंठ धाम स्थित मुस्कान फैक्ट्री पहुंची. यहां दिवाली के लिए बड़ी मात्रा में सोनपापड़ी, मैसूर पाक और पेड़े तैयार करके रखे गए थे. फैक्ट्री में साफ-सफाई की गंभीर लापरवाही मिली.सैंपल लेकर पूरी सामग्री नष्ट करने को कहा गया.

जांच के दौरान फैक्ट्री संचालक की ओर से दो लाइसेंस भी दिखाए गए, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक लाइसेंस से संबंधित स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी. संचालक जगमोहन ने एनालॉग पनीर बनाने से इनकार किया, लेकिन विभाग के निर्देशों को स्वीकार करते हुए पनीर नष्ट करने की बात मानी.

ये कार्रवाई खाद्य विभाग के कमिश्नर दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में की गई. टीम ने सबसे पहले भिलाई के छावनी क्षेत्र स्थित मां दुर्गा डेयरी में दबिश दी. जांच में यहां एक्सपायरी दूध मिला, और पनीर बनाने वाली जगह पर भारी गंदगी पाई गई. परिसर में पाम ऑयल मिलाकर खाद्य सामग्री तैयार करने की बात भी सामने आई.अधिकारियों ने दूध-पनीर के सैंपल लिए और तैयार माल को नष्ट कराने के निर्देश दिए.

तीसरी कार्रवाई गुप्ता जी लड्डू फैक्ट्री में हुई. यहां डेढ़ क्विंटल लड्डू तैयार मिले. अन्य की तुलना में स्थिति बेहतर थी, लेकिन स्वच्छता संतोषजनक नहीं था. अधिकारियों ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए. खाद्य विभाग के कमिश्नर ने कहा कि वो पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं इसी कड़ी में वो दुर्ग जिले के प्रतिष्ठान में आए थे.

एक्सपायरी दूध से बना रहे थे पनीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खाद्य विभाग ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई की है.इसमें कई जगहों पर दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थ मिले हैं.जिनका सैंपल टीम ने लिया है.साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान को चेतावनी जारी की गई है.बेरला डेयरी में अनहाइजीन तरीके से पनीर का निर्माण हो रहा था.साथही साथ जिस दूध का इस्तेमाल हो रहा था वो भी एक्सपायरी थी.जो लाइसेंस इन्होंने दिखाया उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये जगह किसकी है.मैंने अपनी टीम को यहां रोका है ताकि सारे सामान नष्ट कराए और जगह को सील करे. वहीं जिन प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए गए हैं,जिनकी रिपोर्ट आने के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी- दीपक अग्रवाल, कमिश्नर खाद्य विभाग छत्तीसगढ़

वहीं मुस्कान फूड प्रोडक्ट्स के संचालक पप्पू सिंह की माने तो उन्हें साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं.फिलहाल जुर्माना की किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है.त्योहार से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने स्थानीय निगरानी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल ये है कि रोज बड़ी मात्रा में मिठाई-पनीर बनाने वाली इन फैक्ट्रियों की जांच के लिए रायपुर से टीम को क्यों आना पड़ा? स्थानीय स्तर पर नियमित जांच क्यों नहीं हो रही थी.

गुप्ता लड्डू भंडार में भी हुई कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल खाद्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर रहा है. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी.दिवाली पर बाजार में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए ये कार्रवाई एक सतर्क रहने का संदेश है.





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