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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, गोगी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार

आरोपी हरियाणा के पानीपत में डकैती, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और मारपीट के मामलों में भी वांछित था.

जितेंद्र गोगी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार
जितेंद्र गोगी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 10:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात जितेंद्र गोगी गैंग के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है. आरोपी दिल्ली और हरियाणा के कई गंभीर मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस ने उसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरियाणा के पानीपत निवासी सोनू उर्फ सचिन चौधरी के रूप में हुई है.

स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी अनुसार, आरोपी को 15 मई को अलीपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया. आरोपी उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में वकील पर फायरिंग के मामले में वांछित था. इस मामले में अदालत ने उसे घोषित अपराधी घोषित कर रखा था. पुलिस के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जोहरीपुर इलाके में एक प्रैक्टिसिंग वकील की कार रोककर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं. इस वारदात में शामिल अन्य तीन आरोपियों को स्पेशल सेल पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

जांच में सामने आया कि आरोपी जितेंद्र गोगी गैंग के विदेश में बैठे गैंगस्टर संदीप दहिया के संपर्क में था. संदीप दहिया अमेरिका में बैठकर एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए गैंग ऑपरेट कर रहा था. उसी के निर्देश पर आरोपी सोनू और उसके साथियों ने वकील पर जानलेवा हमला किया था. वारदात में इस्तेमाल हथियार भी संदीप दहिया ने ही उपलब्ध कराया था, जिसे अब स्पेशल सेल ने बरामद कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी हरियाणा के पानीपत में डकैती, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और मारपीट के मामलों में भी वांछित था. पानीपत के इसराना थाने के एक मामले में उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था. आरोपी 10वीं कक्षा तक पढ़ा है और पहले सिक्योरिटी गार्ड व फ्लोर मिल ऑपरेटर के तौर पर काम कर चुका है. बाद में वह अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया और गोगी गैंग के लिए काम करने लगा. स्पेशल सेल अब आरोपी के अन्य साथियों, हथियार सप्लाई नेटवर्क और गैंग के अंतरराज्यीय कनेक्शन की जांच में जुटी है.

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