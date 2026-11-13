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दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंग लीडर प्रकाश उर्फ चीना गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पटेल नगर इलाके में हुई एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंग लीडर प्रकाश उर्फ आकाश उर्फ चीनू को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.