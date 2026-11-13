दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंग लीडर प्रकाश उर्फ चीना गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
चीनू सितंबर महीने में सदर बाजार और नबी करीम इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प के मामले में वांछित थाय
Published : November 13, 2026 at 8:31 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पटेल नगर इलाके में हुई एक मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंग लीडर प्रकाश उर्फ आकाश उर्फ चीनू को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
डीसीपी सेंट्रल दिल्ली रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि आरोपी नबी करीम थाने का घोषित बदमाश है. चीनू लंबे समय से पुलिस की रडार पर था. उसकी गिरफ्तारी दिल्ली में सक्रिय आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
दिल्ली: मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंग लीडर प्रकाश उर्फ चीना गिरफ्तार, पैर में लगी गोली https://t.co/B6392X9N2K— ETVBharat Delhi (@ETVBharatDelhi) November 13, 2026
चीनू सितंबर महीने में सदर बाजार और नबी करीम इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प के मामले में वांछित चल रहा था. इस घटना के दौरान 'प्रकाश उर्फ चीनू ग्रुप' और 'विकास कालिया ग्रुप' के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिससे इलाके में तनाव फैल गया था. इस मामले के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थीं.
दिल्ली: नरेला में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार
पटेल नगर इलाके में हुई मुठभेड़
डीसीपी का कहना है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की AATS टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित गैंग लीडर पटेल नगर इलाके में आने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में जाल बिछाया। जब पुलिस ने संदिग्ध को रुकने का इशारा किया, तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली प्रकाश के पैर में जा लगी और पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया.
डीसीपी ने कहा इस पूरे ऑपरेशन और आरोपी के आपराधिक इतिहास से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके गिरोह के अन्य फरार सदस्यों और हथियारों के स्रोतों का पता लगाने में जुट गई है.
ये भी पढ़ें :
दिल्ली: दर्शन करने आई नाबालिग से कालकाजी के पास दरिंदगी, पुलिस बताकर तीन ने किया गैंगरेप, मुठभेड़ के बाद एक गिरफ्तार
दिल्ली के सदर बाजार में छात्रा से दरिंदगी, दुकान में हाथ-पैर बांधकर वारदात को दिया अंजाम, 56 वर्षीय दर्जी गिरफ्तार