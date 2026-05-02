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दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1000 से अधिक गाड़ियां चोरी कर बेचने वाले अंतरराज्यीय वाहन गिरोह का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय सक्रिय वाहन जालसाजों के शातिर सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच टीम
दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट सेल क्राइम ब्रांच टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 2, 2026 at 3:10 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (इंटर स्टेट सेल) ने अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय वाहन चोरों और जालसाजों के एक बेहद शातिर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह न सिर्फ वाहन चोरी करता था, बल्कि चोरी और लोन डिफॉल्ट वाली गाड़ियों के चेसिस नंबर बदलकर उन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दोबारा पंजीकृत कराकर बाजार में बेच देता था. पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 31 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं.

350 से ज्यादा चोरी की गाड़ियां एक ही अथॉरिटी से हुईं वैध: पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) आदित्य गौतम ने बताया कि यह गिरोह अब तक 1000 से अधिक गाड़ियां बेच चुका है. जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के एक क्लर्क सुभाष चंद ने बिचौलियों के साथ मिलकर 350 से अधिक चोरी की गाड़ियों को फर्जी दस्तावेजों पर पंजीकृत किया. ये लोग परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल का दुरुपयोग करते थे और ओटीपी (OTP) से छेड़छाड़ कर अवैध रूप से लॉगिन हासिल करते थे.

1000 से अधिक गाड़ियां चोरी कर बेचने वाले अंतरराज्यीय वाहन गिरोह का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

ऐसे खुला जालसाजी का ये धंधा: मामले की शुरुआत 5 अगस्त 2025 को पीतमपुरा से चोरी हुई एक हुंडई क्रेटा से हुई. जांच जब इंटर स्टेट सेल को सौंपी गई, तो कड़ियां जुड़ती चली गईं. पुलिस टीम ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में छापेमारी की. जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना जालंधर निवासी दमनदीप सिंह उर्फ लकी है, जो सेकंड हैंड कार का शोरूम चलाता है. वह चोरी की गाड़ियों को कानूनी रूप से वैध दिखाने के पूरे खेल का केंद्र था.

सिंडिकेट का 'स्पेशलाइज्ड' वर्किंग मॉडल: गिरोह ने काम को अलग-अलग चरणों में बांट रखा था, जो किसी बड़ी कंपनी की तरह काम करता था. मनबीर उर्फ मिंटा और हेमराज उर्फ हेमा जैसे लोग ऑटो-लिफ्टर्स से गाड़ियां खरीदते थे. फरीदाबाद का प्रदीप सिंह उर्फ हीरा गाड़ियों के असली चेसिस नंबर को मिटाकर उन पर नए नंबर पंच करने में माहिर था. बीटेक स्नातक पास अरविंद शर्मा फर्जी सेल लेटर (फॉर्म-21) और बैंकों के फर्जी एनओसी (NOC) तैयार करता था. कवलजीत और बृजमोहन जैसे डीलर इन गाड़ियों को सीधे ग्राहकों को 'साफ-सुथरी' बताकर बेच देते थे.
अब तक कुल 31 गाड़ियां बरामद: पुलिस ने छापेमारी के दौरान 11 टोयोटा फॉर्च्यूनर, 6 हुंडई क्रेटा, 6 किया सेल्टोस, 3 इनोवा सहित स्कॉर्पियो-N व थार जैसी हाई-एंड गाड़ियां बरामद की हैं. इसके साथ ही चेसिस नंबर बदलने में इस्तेमाल होने वाले भारी उपकरण भी जब्त किए गए हैं. इससे पहले भी इस गिरोह से गाड़ियां बरामद की गई थी. डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि गिरोह का एक सदस्य तिफले नौखेज नार्को सिंडिकेट से भी जुड़ा है. वह इन चोरी की और 'साफ' की गई गाड़ियों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए करता था, जिससे पुलिस की चेकिंग से बचा जा सके. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है. आने वाले दिनों में और भी बड़ी बरामदगी की उम्मीद है.
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