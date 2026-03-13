दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पकड़े गए 10 अवैध बांग्लादेशी नागरिक, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू
दिल्ली पुलिस ने पीरागढ़ी चौक के पास डीडीए पार्क में छापा मारकर आरोपियों को हिरासत में लिया.
Published : March 13, 2026 at 3:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. सभी लोग एक्सपायर्ड पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत में रह रहे थे. पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक, विशेष सत्यापन अभियान के दौरान सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध विदेशी नागरिक पीरागढ़ी चौक के पास डीडीए पार्क इलाके में मौजूद हैं. सूचना के आधार पर फॉरेनर सेल की टीम ने इलाके में निगरानी शुरू की. पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने सभी को मौके पर ही पकड़ लिया.
पुलिस की जांच के दौरान अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान फारूक (39), मोहम्मद सोजिब फकीर (29), शोहेग मिया (26), शहाबुद्दीन (36), मोहम्मद शरजुल इस्लाम शाहिदुल (37), गोलाम रब्बानी (29), साजिब मिया (26), मोहम्मद जाहिरुल चौधरी (33), मोहम्मद आलमगीर हुसैन (30) और मोहम्मद अब्दुल कुद्दुस (38) के रूप में हुई. ये लोग पूछताछ में कोई भी वैध यात्रा या पहचान दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके.
डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि, जांच में यह भी सामने आया कि इनके पास मौजूद पासपोर्ट और वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी, जिसके बावजूद वे भारत में अवैध रूप से रह रहे थे. सभी आरोपी भारत आए थे और यहां से बुल्गारिया के लिए मेडिकल वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. फिलहाल, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को हिरासत में लेकर FRRO (Foreigners Regional Registration Office) के साथ समन्वय कर उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
डीसीपी के मुताबिक, बाहरी जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें देश से वापस भेजा जाएगा.
