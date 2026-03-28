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दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों के जखीरे समेत दो तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है, एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य सप्लायर को उत्तर प्रदेश के मेरठ से दबोचा गया. पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में पेन पिस्टल, सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, मैगजीन और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं.

डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच की NR-II यूनिट को सूचना मिली थी कि मेरठ से दिल्ली में अवैध हथियारों की सप्लाई की जा रही है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए 19 मार्च को बादली रेलवे स्टेशन के पास से हसीर उर्फ शूटर को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके पास से दो सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, एक पेन पिस्टल और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए.

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह हथियार मेरठ निवासी परवेज उर्फ फर्रू से लाता था. इसके बाद पुलिस टीम ने 26 मार्च को मेरठ में छापेमारी कर मुख्य आरोपी परवेज को गिरफ्तार कर लिया. छापे के दौरान आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया.

पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 24 पेन पिस्टल, 78 मैगजीन, पिस्टल के बैरल, स्लाइड, बॉडी समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण और मशीनरी बरामद की है. बरामद पेन पिस्टल सामान्य पेन जैसी दिखती हैं, जिन्हें आसानी से छुपाया जा सकता है और नजदीक से फायरिंग में बेहद खतरनाक साबित होती हैं.

जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी परवेज पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और उस पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है. वहीं दूसरा आरोपी हसीर भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करने के प्रयास में जुटी है.