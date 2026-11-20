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दिल्ली क्राइम ब्रांच और यूपी STF का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में डी-कंपनी का शार्पशूटर नसीम उर्फ रिजवान ढेर

बुलंदशहर में डी-कंपनी का शार्पशूटर नसीम उर्फ रिजवान मुठभेड़ में ढेर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है. 19 और 20 नवंबर की दरम्यानी रात बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह (डी-ग्रुप) का सक्रिय सदस्य नसीम उर्फ रिजवान मारा गया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मान सिंह व अन्यों को सिकंदराबाद इलाके में वांछित बदमाश की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी. टीम ने जब घेराबंदी कर बदमाश को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उसने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में नसीम को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.