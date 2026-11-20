दिल्ली क्राइम ब्रांच और यूपी STF का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में डी-कंपनी का शार्पशूटर नसीम उर्फ रिजवान ढेर
बुलंदशहर में शार्पशूटर और 50 हजार का इनामी नसीम उर्फ रिजवान ढेर ,सिकंदराबाद इलाके में रिजवान की मौजूदगी की पुलिस को मिली थी पुख्ता सूचना
Published : November 20, 2026 at 12:53 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है. 19 और 20 नवंबर की दरम्यानी रात बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह (डी-ग्रुप) का सक्रिय सदस्य नसीम उर्फ रिजवान मारा गया.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मान सिंह व अन्यों को सिकंदराबाद इलाके में वांछित बदमाश की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी. टीम ने जब घेराबंदी कर बदमाश को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उसने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में नसीम को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
कौन था बदमाश नसीम उर्फ रिजवान?
यूपी के एडीजी (कानून-व्यवस्था एवं एसटीएफ) अमिताभ यश ने इस मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए मृतक बदमाश की आपराधिक कुंडली साझा की है. मारे गए बदमाश की पहचान नसीम उर्फ रिजवान पुत्र इस्लामिद्दीन उर्फ बुंडू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र स्थित मुस्तफाबाद का रहने वाला था.
छोटा शकील के इशारे पर ली थी हाई-प्रोफाइल हत्याओं की सुपारी
जांच में सामने आया है कि नसीम अंडरवर्ल्ड के 'डी-ग्रुप' से जुड़ा था और सीधे तौर पर छोटा शकील के संपर्क में था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसने छोटा शकील के कहने पर पाकिस्तानी-कनाडाई मूल के लेखक तारिक फतह और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन की हत्या करने की सुपारी ली थी. हालांकि, वह इन बड़ी वारदातों को अंजाम दे पाता, उससे पहले ही एनकाउंटर में मारा गया.
26 से अधिक संगीन मुकदमे और 50 हजार का इनाम
नसीम अपराध की दुनिया का एक बेहद खूंखार चेहरा था. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न थानों में हत्या के 4 मामलों सहित हत्या के प्रयास, रंगदारी (एक्सटॉर्शन) और आर्म्स एक्ट जैसे 26 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे.
नसीम गाजियाबाद के लोनी में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. इसके अतिरिक्त, वह दिल्ली पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था. पिछले 6 महीनों के भीतर उसने दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दो सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ही दिल्ली क्राइम ब्रांच उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी.नसीम के मारे जाने को यूपी और दिल्ली पुलिस की एक बड़ी संयुक्त कामयाबी माना जा रहा है.
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