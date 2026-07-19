ETV Bharat / state

CSJMU कानपुर की बड़ी कार्रवाई: स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर मुकेश रंगा सेवा से बर्खास्त

बर्खास्तगी की वजह क्या?: विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के पीछे उनके ऊपर लगे गंभीर आरोपों को मुख्य आधार बनाया गया है. प्रो. रंगा पर लगे आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी है. जिनमें विश्वविद्यालय के आदेशों की अवहेलना करना और प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन करना प्रमुख है.

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर मुकेश रंगा को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है. कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यपरिषद की बैठक में यह कठोर निर्णय लिया गया.

सीएसजेएमयू प्रशासन द्वारा बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद प्रो रंगा न तो जांच में शामिल हुए और न ही अपने बचाव में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया. सुनवाई के कई अवसरों को नजरअंदाज करने के बाद, कार्यपरिषद ने उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए उन्हें सेवा से हटा दिया है.- दिवाकर अवस्थी, विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी

जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन: नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया. इन निष्कर्षों के आधार पर ही कार्यपरिषद ने उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया. जांच के दौरान दस्तावेजों में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं. मुख्य रूप से उनके द्वारा पूर्व नियोक्ता से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत न करने और जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों से जुड़ी विसंगतियों का मामला गंभीर है. विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार, उन्होंने झांसी में अपनी नियुक्ति के समय हरियाणा के निवासी होने का दावा किया था और वहीं का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जमा किया था, जो जांच में विवादित पाया गया.

यह भी पढ़ें: जौहर यूनिवर्सिटी पर ध्वस्तीकरण आदेश की कानूनी हैसियत क्या? पूर्व सूचना आयुक्त एवं अधिवक्ता ने बताए कानूनी और सामाजिक पहलू

यह भी पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड के 28 दिन बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर; अग्रिम जमानत याचिका खारिज