फर्रुखाबाद में CMO का बड़ा एक्शन; अवैध चिकित्सा व्यवसाय के आरोप में FIR दर्ज, नोटिस का जवाब न देने का आरोप
नोडल अधिकारी डॉ. आरसी माथुर ने बताया कि 20 जून को नोटिस जारी किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 9:22 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले में अवैध चिकित्सा व्यवसाय एवं झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ शुक्रवार को कड़ी कार्रवाई की गई है. यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में की गई है. स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस की अवहेलना करने वाले पांच झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है. इस सख्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, नोडल अधिकारी (निजी पंजीकृत चिकित्सा इकाई) डॉ. आरसी माथुर ने बताया कि संबंधित व्यक्तियों को 20 जून को नोटिस जारी किया गया था. इन्हें तीन दिवस के भीतर अपना पक्ष एवं वैध अभिलेख प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था.
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी लगभग एक सप्ताह तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा की गई. लेकिन, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अथवा वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए.
इस पर नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई करते हुए थाना राजेपुर एवं कादरीगेट में एफआईआर दर्ज कराई गई है. उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज किए गए व्यक्तियों में दुर्विजय सिंह, गुड्डू यादव, राजेश यादव, खलीक तथा दुर्गेश कुमार शामिल हैं.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि जनपद में बिना वैध पंजीकरण के चिकित्सा व्यवसाय संचालित कर आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' की नीति अपनाई जा रही है. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता नहीं बरती जाएगी.
उन्होंने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि जनपद में सुरक्षित एवं मानक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है.
उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से झोलाछाप चिकित्सकों, अवैध क्लीनिकों एवं बिना वैध अनुमति संचालित चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध अभियान आगे भी और अधिक सघन एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगा.
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