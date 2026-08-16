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CBN की कार्रवाई : भीलवाड़ा में ट्रैक्टर-ट्रॉली से 123 किलो डोडा चूरा जब्त, हाइड्रोलिक सिस्टम में बनाया था गुप्त चैंबर

इस मामले में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया.

डोडा चूरा को गुप्त चैंबर में छिपाया गया
डोडा चूरा को गुप्त चैंबर में छिपाया गया (Source : Chittorgarh CBN)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 5:29 PM IST

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चित्तौड़गढ़: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) राजस्थान यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई की है. सूचना के आधार पर भीलवाड़ा जिले में 123.630 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है. इस मामले में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी सीज की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया.

उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि नारकोटिक्स को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर-ट्रॉली MP से बिजोलिया तक अवैध डोडा चूरा ले जा रही है. सूचना के आधार पर CBN चित्तौड़गढ़ सेल की टीम बनाकर भीलवाड़ा जिले में बिजौलिया तहसील में भगवानपुरा-उमाजी का खेड़ा रोड पर नजर रखी गई. निगरानी के दौरान संदिग्ध ट्रैक्टर की पहचान कर उसे रोका गया. पूछताछ में ट्रैक्टर चालक ने बताया कि डोडा चूरा से भरे कट्टे ट्रॉली और उसके हाइड्रोलिक सिस्टम के बीच बने गुप्त चैंबर में छिपाया गया है.

पढे़ं. चित्तौड़गढ़ में CBN की बड़ी कार्रवाई: नाकाबंदी तोड़ भाग रही गाड़ी से 451 किलो डोडा चूरा जब्त, 1 गिरफ्तार

बारीकी से तलाशी लेने पर कुल 123.630 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ. कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर अवैध डोडा चूरा और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है. एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में आगे की जांच जारी है. उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि यह कार्रवाई विभाग की सतर्कता का परिणाम है. नशा मुक्त भारत अभियान की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत CBN का उद्देश्य केवल जब्ती नहीं, बल्कि अवैध तस्करी नेटवर्क और ड्रग कार्टेल्स को पूरी तरह खत्म करना है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना CBN राजस्थान यूनिट को गोपनीय रूप से दें. जानकारी देने वाले का नाम व पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

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CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS ACTION
DODA CHURA SEIZED FROM TRACTOR
भीलवाड़ा में डोडा चूरा जब्त
अवैध डोडा चूरा

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