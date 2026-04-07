ETV Bharat / state

शामली में ATS की बड़ी कार्रवाई; पूर्व सभासद समेत 5 लोग गिफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप

कैराना और सदर कोतवाली से की गई गिरफ्तारी, सभी को देवबंद ले गई एटीएस, पूछताछ.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: जिले का कैराना पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में एक बार फिर सुर्खियों में है. यहां एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जासूसी के मामले में 4 पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है. एटीएस टीम ने यह गिरफ्तारी अलग-अलग थाना क्षेत्र से की है. सभी पांचों को एटीएस को अपने साथ लेकर रवाना हो गई है. गिरफ्तार लोगों में एक पूर्व सभासद भी शामिल है. बताया जा रहा है कि सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है.

बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम पिछले 24 घंटे से शामली में डेरा डाले हुई थी. टीम ने कैराना कोतवाली क्षेत्र से 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जबकि सदर कोतवाली क्षेत्र से एक महिला को गिरफ्तार की बात सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, एटीएस को सूचना मिली थी कि शामली के चर्चित कैराना से कुछ युवक जासूसी कर रहे हैं और पूरी जानकारी इकट्ठा कर पाकिस्तान को भेज रहे हैं. इसके साथ उनके कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, जिसके आधार पर एटीएस टीम शामली पहुंची और यह कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम सभी पांचों को लेकर देवबंद के लिए निकल गई है.

ATS की शामली में इस कार्रवाई से पूरे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है. यह कोई पहला मामला नहीं है, जिसमें शामली के कैराना का नाम न सामने आया हो. इससे पहले भी कई लोगों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. एक आतंकी इकबाल पूर्व में पाकिस्तान भाग गया था. वह वहां से गठरी उद्योग चलाता है. गठरी उद्योग पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के लिए जाना जाता है. इकबाल के संपर्क में आकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दर्जनों युवक पूर्व के वर्षों में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैंं. उनके पास से बड़ी संख्या में पाक निर्मित पिस्टल व अन्य हथियार भी बरामद हो चुके हैं.

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एटीएस की टीम शामली पहुंची थी, जहां पर उन्होंने स्थानीय पुलिस से सहयोग मांगा था. एटीएस की टीम ने अलग-अलग थाना क्षेत्र से चार पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया है. सभी पांचों को एटीएस की टीम अपने साथ लेकर देवबंद के लिए रवाना हो गई है. वहीं पर सभी से पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि जासूसी का कोई मामला है, जिसको लेकर एटीएस ने यह गिरफ्तारी की है.

यह भी पढ़ें: टूटी जंजीरें, गूंजे ढोल: सुनिए दर्द के अंत की कहानी, प्रिनिता की ज़ुबानी...

TAGGED:

SHAMLI ATS 5 ARRESTED
SHAMLI PAK SPIES 5 ARRESTED
ATS SHAMLI FORMER COUNCILOR
शामली में एटीएस की कार्रवाई
ATS ACTION IN SHAMLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.