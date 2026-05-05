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सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, 20 हज़ार की रिश्वत लेते अवर अभियंता रंगेहाथ गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी सहारनपुर विकास प्राधिकरण में तैनात अवर अभियंता आशीष सक्सेना के पास से रिश्वत 20 हज़ार रुपये की नकदी बरामद हुई है.

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20 हज़ार की रिश्वत लेते अवर अभियंता रंगेहाथ गिरफ्तार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 8:41 PM IST

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सहारनपुर : भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनपुर विकास प्राधिकरण में तैनात अवर अभियंता आशीष सक्सेना को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.

एंटी करप्शन विभाग की कार्रवाई से जहाँ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं अधिकारियों और कर्मचरियों में हड़कंप मचा हुआ है. पकड़े गए आरोपी अभियन्ता के पास से रिश्वत 20 हज़ार रुपये की नकदी बरामद हुई है.

सहारनपुर में 20 हज़ार की रिश्वत लेते अवर अभियंता रंगेहाथ गिरफ्तार. (ETV Bharat)

एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को थाना सदर बाजार पुलिस को सोंप दिया है, जहाँ पुलिस रिश्वतखोर अभियन्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है.

आपको बता दें कि शिकायतकर्ता विनय छाबड़ा ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क कर बताया था कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अवर अभियंता उसके 130 गज के मकान पर लगी सील खुलवाने और नक्शा पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है.

शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी अधिकारी पहले ही उससे 25 हजार रुपये ले चुका है और अब दोबारा 20 हजार रुपये की मांग कर रहा था. लगातार हो रही इस अवैध वसूली से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी.

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाकर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया. मंगलवार को टीम ने सहारनपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर एक मेडिकल स्टोर के पास रैंकी करनी शुरू कर दी.

जैसे ही आरोपी अवर अभियंता ने शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये की रिश्वत ली, उसी वक्त टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. पूरी कार्रवाई गोपनीय तरीके से की गई, ताकि आरोपी को भनक न लग सके.

गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी को थाना सदर बाजार ले गई, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई.

एंटी करप्शन प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी उनसे रिश्वत की मांग करता है, तो वे बिना डर के इसकी शिकायत करें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

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