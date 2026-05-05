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सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, 20 हज़ार की रिश्वत लेते अवर अभियंता रंगेहाथ गिरफ्तार

20 हज़ार की रिश्वत लेते अवर अभियंता रंगेहाथ गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

सहारनपुर : भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारनपुर विकास प्राधिकरण में तैनात अवर अभियंता आशीष सक्सेना को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. एंटी करप्शन विभाग की कार्रवाई से जहाँ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं अधिकारियों और कर्मचरियों में हड़कंप मचा हुआ है. पकड़े गए आरोपी अभियन्ता के पास से रिश्वत 20 हज़ार रुपये की नकदी बरामद हुई है. सहारनपुर में 20 हज़ार की रिश्वत लेते अवर अभियंता रंगेहाथ गिरफ्तार. (ETV Bharat) एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को थाना सदर बाजार पुलिस को सोंप दिया है, जहाँ पुलिस रिश्वतखोर अभियन्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है. आपको बता दें कि शिकायतकर्ता विनय छाबड़ा ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क कर बताया था कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अवर अभियंता उसके 130 गज के मकान पर लगी सील खुलवाने और नक्शा पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है. शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी अधिकारी पहले ही उससे 25 हजार रुपये ले चुका है और अब दोबारा 20 हजार रुपये की मांग कर रहा था. लगातार हो रही इस अवैध वसूली से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी.