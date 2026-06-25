ईटीवी भारत की खबर का असर, रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई
कोरबा में अवैध रेत भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने खनिज माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 25, 2026 at 7:09 PM IST
कोरबा : प्रतिबंधित अवधि में रेत के अवैध परिवहन और संग्रहण पर खनिज विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. हाल ही में ईटीवी भारत ने रेत के अवैध परिवहन के साथ ही अवैध भंडारण किए जाने को लेकर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है, और अब कार्रवाई शुरू हो गई है.कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश और उप संचालक, खनिज प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध उत्खनन परिवहन व भण्डारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया.
उड़ान दस्ता दल ने की कार्रवाई
खनिज विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए अभियान के तहत गठित खनिज उड़़नदस्ता दल ने जिले के संदिग्ध स्थानों में कार्रवाई की. दल ने सलिहाभाटा, भैसामुडा़, कटबिटला, कुदमुरमाल, सोनपुरी सीतामणि, बरमपुर, राताखार, पोड़ी, कछार, चुहिया, बाल्को, कसनिया, कटघोरा सहित अन्य स्थानों पर छापा मारकर सघन जांच की.
टीपर, ट्रेलर सहित रेत जब्त
जिस दौरान में रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर रहे वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 1 टीपर, 2 ट्रैक्टर को बरमपुर, राताखार और कसनिया से जब्त किया गया. सर्वमंगला पुलिस चौकी, रामपुर थाना तथा खनिज जांच चौकी, रामपुर कटघोरा की अभिरक्षा में रखा गया है. वहीं कछार में रेत के 2 अवैध भण्डारण 600 घन मीटर, 720 घन मीटर और सोनपुरी में 300 घन का 1 अवैध रेत भण्डारण जब्त किया गया है. सीतामणि में भी सघन जहाज अभियान चलाया गया.
खनिज विभाग में जारी किया निर्देश
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर प्रतिबंध सुनिश्चित करना है. नियमों का उल्लघंन करने, अवैध उत्खनन एवं परिवहन और भण्डारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध खान और खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है.
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