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जालौन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर बड़ी कार्रवाई, 17 सीनियर छात्र तीन महीने के लिए निलंबित

जालौन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर बड़ी कार्रवाई. ( ETV Bharat )

जालौन: उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों की रैगिंग के मामले में कॉलेज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच के बाद 17 सीनियर छात्रों को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही प्रत्येक छात्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

मामला 24 अक्टूबर को सामने आया था, जब मेडिकल कॉलेज में 2025 बैच के जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज में मामला चर्चा में आ गया और प्रशासन ने जांच शुरू कराई.

शुरुआत में सात सीनियर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. इन छात्रों को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था और प्रत्येक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. बाद में, जांच आगे बढ़ी तो 10 अन्य छात्रों की संलिप्तता भी सामने आई. एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुल 17 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस मामले के सामने आने के बाद कॉलेज में रैगिंग रोकने के इंतजामों पर भी सवाल उठ रहे हैं. सवाल यह है कि जब कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी मौजूद है, तो जूनियर छात्रों के साथ ऐसी घटना कैसे हुई. हालांकि, इस संबंध में कॉलेज प्रशासन की ओर से सामने आई जानकारी के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.