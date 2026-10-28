जालौन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर बड़ी कार्रवाई, 17 सीनियर छात्र तीन महीने के लिए निलंबित
रैगिंग की जांच के बाद 17 सीनियर छात्रों को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. हरेक छात्र पर 25000 रुपये का जुर्माना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:12 AM IST
जालौन: उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों की रैगिंग के मामले में कॉलेज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच के बाद 17 सीनियर छात्रों को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही प्रत्येक छात्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मामला 24 अक्टूबर को सामने आया था, जब मेडिकल कॉलेज में 2025 बैच के जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज में मामला चर्चा में आ गया और प्रशासन ने जांच शुरू कराई.
शुरुआत में सात सीनियर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. इन छात्रों को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था और प्रत्येक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. बाद में, जांच आगे बढ़ी तो 10 अन्य छात्रों की संलिप्तता भी सामने आई. एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुल 17 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
इस मामले के सामने आने के बाद कॉलेज में रैगिंग रोकने के इंतजामों पर भी सवाल उठ रहे हैं. सवाल यह है कि जब कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी मौजूद है, तो जूनियर छात्रों के साथ ऐसी घटना कैसे हुई. हालांकि, इस संबंध में कॉलेज प्रशासन की ओर से सामने आई जानकारी के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
रैगिंग रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन ने मोबाइल नंबर से जुड़े निर्देश भी जारी किए हैं. 21 अक्टूबर को जारी कार्यालय नोटिस में कहा गया था कि सीनियर छात्रों की ओर से जूनियर विद्यार्थियों से मोबाइल नंबर मांगना या उन्हें नंबर देने के लिए मजबूर करना नियमों के तहत दंडनीय हो सकता है. जूनियर छात्रों को अनधिकृत संदेश भेजने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने मंगलवार को जारी अनुस्मारक में विद्यार्थियों से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा.
उन्होंने बताया कि यदि कोई सीनियर छात्र मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव बनाता है या अनधिकृत संदेश भेजता है, तो संबंधित नंबर को ब्लॉक कर इसकी जानकारी एंटी रैगिंग कमेटी को दी जाए. ऐसे संदेशों को आगे भेजने वाले छात्रों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.
कॉलेज प्रशासन के मुताबिक, छात्रावासों में एंटी रैगिंग कमेटी के संपर्क नंबर भी लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. प्रशासन ने साफ किया है कि कॉलेज में रैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी.