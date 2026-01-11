ETV Bharat / state

शराब माफिया की टूटी कमर, बलौदा बाजार पुलिस का भाटापारा में बड़ा एक्शन

बलौदा बाजार: भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय शराब तस्करी और बिक्री के नेटवर्क पर प्रहार है. गांव-गांव में चोरी-छिपे बिक रही देशी मसाला शराब की सप्लाई कहां से हो रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं और किस तरह संगठित तरीके से यह धंधा चलाया जा रहा था, इसका पूरा खुलासा भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने किया है.

थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी और बिक्री करने वाले 7 सदस्यीय संगठित गिरोह को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस केवल एक शराब बेचने वाले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए गिरोह के सभी सदस्यो तक पहुंची.



एक गिरफ्तारी से खुली पूरे गिरोह की परतें



दरअसल, पूरा मामला 9 जनवरी 2026 का है, जब थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम तरेंगा में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है. सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और अमर यदु (29 वर्ष) को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान अमर यदु के कब्जे से 40 पव्वा देशी मसाला शराब, जिसकी कीमत लगभग 4600 बताई जा रही है, बरामद की गई. आरोपी के खिलाफ थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्रमांक 25/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर, उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया.

शराब माफिया की टूटी कमर (ETV Bharat)





पुलिस ने तोड़ी सप्लाई चेन, आरोपियों तक पहुंचना हुआ आसान



मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने, भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. एसपी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाटापारा हेमसागर सिदार, एसडीओपी भाटापारा तारेश साहू और थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण निरीक्षक हेमंत पटेल को स्पष्ट निर्देश दिए, कि इस मामले में केवल सतही कार्रवाई न हो, बल्कि पूरे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जाए.





पूछताछ में सामने आया चौंकाने वाला सच





गिरफ्तार आरोपी अमर यदु से जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया कि वह गांव में लुकाछिपी में शराब बेचता था. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे यह शराब पटपर, भाटापारा में चाय की दुकान चलाने वाले नितेश रात्रे द्वारा उपलब्ध कराया जाता था. यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने बिना देरी किए नितेश रात्रे (22 वर्ष) को हिरासत में ले लिया.