बलौदाबाजार में अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, करीब 25 लाख का 1055 क्विंटल धान जब्त

5 दिसंबर को एक दिन में 2052 कट्टा जब्ती, 70 प्रकरणों में अब तक 2664.54 क्विंटल धान ज़ब्त

बलौदाबाजार में अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)
Published : December 7, 2025 at 7:28 PM IST

बलौदाबाजार: धान खरीदी के बीच धान की अवैध खरीद-फरोख्त और भंडारण पर प्रशासन की सख्त निगरानी है. कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम लगातार कोचियों और बिचौलियों पर दबिश दे रही है. इसी कड़ी में जिले के पलारी और भाटापारा अनुभागों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 24.99 लाख रुपये मूल्य का 1055 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया.

जिले में पहले से ही अवैध धान को लेकर प्रशासन ने कई टीमें तैनात की हैं. चेक पोस्ट से लेकर मंडी क्षेत्र, मिलों, गांवों और गोदामों तक हर जगह दिन-रात निगरानी की जा रही है. इस बार जिस स्तर पर कार्रवाई हो रही है, उसे जिले में धान खरीदी सीजन की अब तक सबसे बड़ी सख्ती माना जा रहा है.

कई ठिकानों पर दबिश: भाटापारा अनुभाग में एसडीएम श्यामा पटेल के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने कई ठिकानों पर कार्रवाई की. सूरजपुरा स्थित भव्य ट्रेडर्स से 28 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 66 हजार रुपए है. खैरा गांव में माखन गिरि गोस्वामी के पास से 16.40 क्विंटल धान पकड़ा गया, जिसकी कीमत 38,851 रुपये बताई गई.

धान खरीदी के बीच धान की अवैध खरीद-फरोख्त और भंडारण पर प्रशासन की सख्त निगरानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1000 क्विंटल धान के साथ गोदाम सील: सबसे बड़ी कार्रवाई हुई रिद्धि सिद्धि एग्रो इंडस्ट्रीज में, जहां टीम ने लगभग 1000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया. इसकी अनुमानित कीमत 23.74 लाख रु है. गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. इससे कहा जा रहा है कि बड़े कारोबारियों तक पर लगाम कसी जा रही है.

पलारी में भी कार्रवाई, दुकानों और गोदामों पर दबिश: अनुविभाग पलारी में टीम ने ग्राम जर्वे स्थित दुकानों पर दबिश दी. यहां जलेश्वर साहू की दुकान से 11.2 क्विंटल धान जब्त हुआ, जिसकी कीमत 25,760 रुपए है. जब्त धान की सुपुर्दगी स्थानीय ग्रामीण बालकदास को दी गई.

एक ही दिन में 2052 कट्टा अवैध धान पकड़ाया: खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को जिले में एक दिन के भीतर 5 अलग-अलग प्रकरणों में 2052 कट्टा अवैध धान बरामद किया गया. प्रशासन के लिए यह एक रिकॉर्ड कार्रवाई है.

  • भाटापारा तहसील में अमित चावल उद्योग से गगनदीप पोहा मिल भेजे जा रहे 800 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया.
  • सोनाखान अनुभाग के ग्राम बया में संयुक्त टीम ने विकास ट्रेडर्स पर दबिश दी और लगभग 850 कट्टा पुराना धान जब्त किया.
  • पलारी तहसील ग्राम ओड़ान के दिनेश चंद्राकर के गोदाम से 305 कट्टा बरामद.
  • कबीर ट्रेडर्स, भवानीपुर से 46 कट्टा अवैध धान जब्त.
  • बलौदाबाजार तहसील में मुलशंकर ट्रेडर्स, पनगांव से 51 कट्टा पुराना धान जब्त.

1 नवंबर से 5 दिसंबर तक 70 प्रकरण दर्ज: प्रशासन का दावा है कि इस बार अवैध धान कारोबार पर शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कार्रवाई हो रही है. 1 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कुल 70 प्रकरण दर्ज हुए. इसमें 2664.54 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया.

चेक पोस्ट पर चौकसी बढ़ी: प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट भी एक्टिव मोड में कर दिए हैं. बाहर से आने वाला हर ट्रक, पिकअप और मिनी लोड वाहन रोका जा रहा है. बिल्टी, फॉर्म, रसीद से लेकर स्टॉक की उत्पत्ति तक की जांच की जा रही है.

अधिकारियों का मानना है कि कई बार धान दूसरे जिलों से भी लाकर यहां खरीदी केंद्रों के माध्यम से खपाने की कोशिश होती है. इस वजह से चेकिंग में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है.

संपादक की पसंद

