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कानपुर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन; 290 वाहनों की चेकिंग में 15 वाहन सीज, 7.5 लाख का जुर्माना

कानपुर : अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी और शासन के सख्त निर्देशों पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 15 वाहनों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया. इन सभी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई है, जिसके तहत खनिज विभाग ने करीब साढ़े सात लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है.



टास्क फोर्स को मिले निरंतर कार्रवाई के निर्देश : जिला प्रशासन के मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को सचेत करते हुए अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ इस अभियान को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर परिवहन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में इससे भी अधिक कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

संयुक्त टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान : यह पूरी कार्रवाई निदेशालय की विशेष टीम, खनन अधिकारी पारसनाथ यादव और संबंधित थानों की पुलिस फोर्स की संयुक्त कार्रवाई से संभव हो सकी. टीम ने देर शाम जनपद के विभिन्न मार्गों पर बालू, मौरंग और गिट्टी से लदे वाहनों चेकिंग की. इस अभियान के दौरान कुल 290 वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों और वजन की बारीकी से पड़ताल की गई.