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प्रयागराज में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन; 102 वाहन सीज, 41 लाख से अधिक का राजस्व वसूला

प्रयागराज/कानपुर : जिले में गुरुवार को अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने चार दिनों के विशेष अभियान में 119 संदिग्ध खनन स्थलों पर छापेमारी की. इस दौरान 1600 से अधिक वाहनों की जांच कर करीब 41 लाख रुपये का राजस्व वसूला गया.

सूचना की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के नेतृत्व में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने 24 से 27 मई 2026 के बीच जनपद की सभी तहसीलों में एक साथ कार्रवाई की. इस अभियान में उप जिलाधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त, परिवहन विभाग और खनन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से मैदान में उतरे.



टीम ने कुल 119 संदिग्ध खनन स्थलों की जांच की, जिनमें से 9 स्थानों पर सक्रिय अवैध खनन पाया गया. इन स्थलों पर मौजूद खनन में संलिप्त वाहनों और खनन कर्ताओं के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की गई. इसके अलावा जनपद के विभिन्न मार्गों पर उपखनिज ढो रहे 1624 वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की गई. इनमें से 102 वाहन या तो ओवरलोड पाए गए या उनके पास वैध परिवहन प्रपत्र नहीं थे.

इन सभी वाहनों को विभिन्न थानों में सीज करते हुए 41.22 लाख रुपये राजस्व के रूप में जमा कराया गया. बिना नंबर प्लेट के चल रहे 76 वाहनों पर भी सीज और चालानी कार्रवाई की गई. प्रशासन का यह अभियान खनन माफियाओं के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है. अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अवैध खनन में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.