प्रयागराज में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन; 102 वाहन सीज, 41 लाख से अधिक का राजस्व वसूला
जिला प्रशासन ने 24 से 27 मई के बीच जनपद की सभी तहसीलों में कार्रवाई की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 10:46 PM IST
प्रयागराज/कानपुर : जिले में गुरुवार को अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने चार दिनों के विशेष अभियान में 119 संदिग्ध खनन स्थलों पर छापेमारी की. इस दौरान 1600 से अधिक वाहनों की जांच कर करीब 41 लाख रुपये का राजस्व वसूला गया.
सूचना की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के नेतृत्व में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स ने 24 से 27 मई 2026 के बीच जनपद की सभी तहसीलों में एक साथ कार्रवाई की. इस अभियान में उप जिलाधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त, परिवहन विभाग और खनन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से मैदान में उतरे.
टीम ने कुल 119 संदिग्ध खनन स्थलों की जांच की, जिनमें से 9 स्थानों पर सक्रिय अवैध खनन पाया गया. इन स्थलों पर मौजूद खनन में संलिप्त वाहनों और खनन कर्ताओं के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की गई. इसके अलावा जनपद के विभिन्न मार्गों पर उपखनिज ढो रहे 1624 वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की गई. इनमें से 102 वाहन या तो ओवरलोड पाए गए या उनके पास वैध परिवहन प्रपत्र नहीं थे.
इन सभी वाहनों को विभिन्न थानों में सीज करते हुए 41.22 लाख रुपये राजस्व के रूप में जमा कराया गया. बिना नंबर प्लेट के चल रहे 76 वाहनों पर भी सीज और चालानी कार्रवाई की गई. प्रशासन का यह अभियान खनन माफियाओं के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है. अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अवैध खनन में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
कानपुर में 106 वाहनों पर कार्रवाई : घाटमपुर तहसील इलाके में सड़क सुरक्षा और अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा एक साझा चेकिंग अभियान चलाया गया. जिलाधिकारी के आदेशानुसार राजस्व, पुलिस, परिवहन तथा खनन विभाग के अधिकारियों के एक संयुक्त दल ने सजेती थाना अंतर्गत आनूपुर-बरिपाल मोड़ और घाटमपुर-हमीरपुर राजमार्ग पर सघन वाहनों की जांच की.
एसडीएम घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह ने बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना, ओवरलोडिंग, अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासनिक टीम का यह कड़ा रुख आगे भी बरकरार रहेगा. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस अभियान का मुख्य ध्येय मात्र चालान काटना नहीं है, बल्कि आम जनता को यातायात के नियमों के प्रति सचेत करना है. नियमों के प्रति सजगता अपनाकर ही मार्ग दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है.
इस पूरी कार्रवाई के तहत पुलिस प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले 98 वाहनों के चालान काटे. इसके अतिरिक्त, एआरटीओ और खनन विभाग की टीम ने नियमों की अनदेखी करने वाले 8 वाहनों को सीज कर किया और उन पर कुल 6 लाख 47 हजार रुपये का शमन शुल्क लगाया. इस तरह अभियान के दौरान कुल 106 वाहनों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई.
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