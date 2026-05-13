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जंगल के अंदर जमा था ताश पत्ती का रंग, कुकड़ाझोर पुलिस ने डाला भंग, 9 जुआरियों से नकदी समेत वाहन जब्त

नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अवैध जुआ और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कुकड़ाझोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने बोरण्ड-करमरी मुख्य मार्ग के पास जंगल में दबिश देकर 9 आरोपियों को 52 पत्ती ताश के जरिए जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 16 हजार 300 नकद, ताश पत्ती, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री जब्त की गई है.

एसपी के निर्देश पर चल रहा अभियान

पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुड़िया के निर्देशन में जिलेभर में अवैध जुआ, सट्टा और अपराधों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत दिनांक 12 मई 2026 को थाना कुकड़ाझोर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बोरण्ड करमरी मुख्य मार्ग के बायीं ओर स्थित जंगल मैदान में कुछ लोग रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं.



घेराबंदी करके आरोपियों को दबोचा

सूचना मिलते ही थाना कुकड़ाझोर एवं साइबर सेल नारायणपुर की संयुक्त टीम ने मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की. पुलिस टीम को देखकर जुआ खेल रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 9 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया. पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उन आरोपियों में मुकेश उर्फ बिट्टू गुप्ता, प्रफुल बड़रिया, विष्णु नंदी, ऋषिकेश जायसवाल, गणेश शील, यश कुमार जैन, नरेंद्र कुलदीप, चमन कौड़ो और दीपक कतलाम शामिल हैं. सभी आरोपी नारायणपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.