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श्रावस्ती में उर्वरक विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई, तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित, आठ को नोटिस

श्रावस्ती : किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देश पर जिलेभर में उर्वरक प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण कराया गया. जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर तीन उर्वरक दुकानों के प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई, जबकि आठ अन्य प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सहायक विकास अधिकारियों (कृषि) द्वारा प्रतिदिन उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है. इसी क्रम में सिरसिया विकासखंड स्थित केजीएन एग्रीकल्चर, बन्ठिहवा मोड़ पर स्टॉक एवं रेट बोर्ड नहीं लगा मिला. साथ ही बिना फार्मर आईडी के यूरिया का वितरण किया जा रहा था.

इन अनियमितताओं के चलते प्रतिष्ठान का उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित कर बिक्री पर रोक लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसी तरह अंकित खाद बीज भंडार, बेलहरी मोड़ की जांच में स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण मिला, स्टॉक एवं रेट बोर्ड नहीं लगा था, फार्मर आईडी के बिना उर्वरक वितरण किया जा रहा था तथा प्रतिष्ठान पर फर्म का बोर्ड भी नहीं मिला.