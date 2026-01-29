ETV Bharat / state

मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 43 हजार लीटर घी किया सीज, खाद्य अनुज्ञा पत्र होगा निरस्त

अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि पूर्व में केंद्रीय प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट में इसी ब्राण्ड के घी का नमूना जांच में अनसेफ पाया गया था.

Team in Action
कार्रवाई करती टीम (Courtesy - Health Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: चिकित्सा विभाग की ओर से गुरुवार को 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 हजार लीटर से अधिक घी मिलावट के संदेह पर जब्त किया गया. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि श्याम विहार कॉलोनी, माचेड़ा स्थित एक फर्म भोग विनायक ब्राण्ड घी का उत्पादन करती है. इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में भोग विनायक ब्राण्ड घी के नमूने जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाए गए थे. इस पर अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ रवि शेखावत के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने माचेडा स्थित फर्म की जांच की. इसमें पाया गया कि फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं कार्यालय पता रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है. यह खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की पूर्ण अवहेलना है.

मौके पर सीज किया 43421 लीटर घी: खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने मौके पर पाया कि इस संस्थान पर एक अन्य फर्म संचालित हो रही है. दोनों फर्मों के तीन गोदामों में भोग विनायक ब्राण्ड का 9065 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में, हरियाणा क्रीम ब्राण्ड का 17741 लीटर एवं नक्ष डेयरी ब्राण्ड का 16617 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में पाया गया. सभी ब्राण्ड के नमूने लेने के बाद इस 43421 लीटर घी को मौके पर सीज किया गया.

पढ़ें: कोटा में अमानक और अवधिपार घी-तेल पर कार्रवाई, 3560 किलो माल जब्त

नमूनों की जांच बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि पूर्व में केंद्रीय प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट में इसी ब्राण्ड के घी का नमूना जांच में अनसेफ पाया गया था. इस पर प्रदेशभर में बाजार से इस घी को तत्काल वापस लिए जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे. फर्म के खिलाफ मिली अनियमितताओं के दृष्टिगत खाद्य अनुज्ञा पत्र निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है.

TAGGED:

43000 LITERS OF GHEE SEIZED
FOOD LICENSE WILL BE REVOKED
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान
MAJOR ACTION AGAINST ADULTERATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.