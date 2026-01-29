ETV Bharat / state

मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 43 हजार लीटर घी किया सीज, खाद्य अनुज्ञा पत्र होगा निरस्त

जयपुर: चिकित्सा विभाग की ओर से गुरुवार को 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 हजार लीटर से अधिक घी मिलावट के संदेह पर जब्त किया गया. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि श्याम विहार कॉलोनी, माचेड़ा स्थित एक फर्म भोग विनायक ब्राण्ड घी का उत्पादन करती है. इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में भोग विनायक ब्राण्ड घी के नमूने जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाए गए थे. इस पर अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ रवि शेखावत के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने माचेडा स्थित फर्म की जांच की. इसमें पाया गया कि फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं कार्यालय पता रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है. यह खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की पूर्ण अवहेलना है.

मौके पर सीज किया 43421 लीटर घी: खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने मौके पर पाया कि इस संस्थान पर एक अन्य फर्म संचालित हो रही है. दोनों फर्मों के तीन गोदामों में भोग विनायक ब्राण्ड का 9065 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में, हरियाणा क्रीम ब्राण्ड का 17741 लीटर एवं नक्ष डेयरी ब्राण्ड का 16617 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में पाया गया. सभी ब्राण्ड के नमूने लेने के बाद इस 43421 लीटर घी को मौके पर सीज किया गया.