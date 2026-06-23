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SMS अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, एक दिन में हुई 11 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी

इनमें 8 टोटल नी रिप्लेसमेंट (टीकेआर) और 3 टोटल हिप रिप्लेसमेंट (टीएचआर) सर्जरी शामिल हैं.

11 JOINT REPLACEMENT SURGERIES, JOINT REPLACEMENT SURGERIES IN SMS
ऑपरेशन कराने वाले मरीज. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 7:21 PM IST

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जयपुरः एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अस्थि रोग (ऑर्थोपेडिक्स) विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल की ऑर्थोपेडिक्स यूनिट-2 ने एक ही दिन और एक ही सिटिंग में 11 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इनमें 8 टोटल नी रिप्लेसमेंट (टीकेआर) और 3 टोटल हिप रिप्लेसमेंट (टीएचआर) सर्जरी शामिल हैं.

ऑर्थोपेडिक्स यूनिट-2 के यूनिट हेड एवं वरिष्ठ आचार्य डॉ. पंकज जैन ने बताया कि सभी मरीजों की सर्जरी सफल रही और ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति स्थिर है. सभी मरीजों का उपचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क किया गया. यह उपलब्धि ऑर्थोपेडिक्स यूनिट-2 के यूनिट हेड एवं वरिष्ठ आचार्य डॉ. पंकज जैन के नेतृत्व में की गई. सर्जिकल टीम में डॉ. राजकुमार हर्षवाल, डॉ. अमित जैन, डॉ. हीरा लाल धवन, डॉ. मुकेश असवाल और डॉ. बृजेश सांखला सहित रेजिडेंट चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा ऑपरेशन थिएटर कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व डॉ. श्रीफल मीणा ने किया, जबकि डॉ. ममता खंडेलवाल और डॉ. बी.सी. जैन सहित अन्य विशेषज्ञों ने मरीजों को सुरक्षित एवं प्रभावी चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं.

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टीमवर्क का उत्कृष्ट उदाहरणः चिकित्सकों का कहना है कि एक ही दिन में 11 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरियों का सफल संचालन एसएमएस मेडिकल कॉलेज की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ चिकित्सकों और समन्वित टीमवर्क का उत्कृष्ट उदाहरण है. यह उपलब्धि साबित करती है कि सरकारी अस्पतालों में भी विश्वस्तरीय जॉइंट रिप्लेसमेंट सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. साथ ही यह आमजन को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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एसएमस 11 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी
ACHIEVEMENT FOR SMS HOSPITAL

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