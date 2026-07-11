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MMMUT गोरखपुर के नाम बड़ी उपलब्धि, 'माइक्रो विंड टरबाइन' के अनोखे डिजाइन को मिला पेटेंट

शहरों की छत पर खोजा पवन ऊर्जा से बिजली बनाने का नया रास्ता

पवन ऊर्जा से बिजली बनाने का नया रास्ता मिला
पवन ऊर्जा से बिजली बनाने का नया रास्ता मिला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 10:28 AM IST

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गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी), गोरखपुर के शोधकर्ताओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. शोधकर्ताओं की इस रिसर्च को भारतीय डिजाइन पेटेंट मिला है. इस अनुसंधान के साथ ही विश्वविद्यालय की गौरवगाथा में एक और अध्याय जुड़ गया है.

शोधकर्ताओं ने क्या शोध किया?: विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. वीरेन्द्र कुमार और डॉ. पल्लव गुप्ता की ओर से विकसित 'माइक्रो विंड टरबाइन फॉर अर्बन रूफटॉप्स' के नवीन डिजाइन को डिजाइन पेटेंट मिला है. यह पंजीकरण माइक्रो विंड टरबाइन की विशिष्ट संरचना और आकार की मौलिकता को मान्यता देता है. यह केवल एक नया विंड टरबाइन नहीं है, बल्कि ऐसा औद्योगिक डिजाइन है, जिसे विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों की इमारतों की छतों पर स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है.

MMMUT के शोध को मिला पेटेंट
MMMUT के शोध को मिला पेटेंट (Photo Credit: ETV Bharat)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार एवं डॉ. पल्लव गुप्ता ने अपने अभिनव अनुसंधान से विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है. यह उपलब्धि एमएमएमयूटी की अनुसंधान उत्कृष्टता, नवाचार और बौद्धिक संपदा सृजन के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है. समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित ऐसी स्वदेशी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.- प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा, कुलपति, एमएमएमयूटी

बिजली उत्पादन को बढ़ावा: जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अभिजीत मिश्रा ने बताया कि, वर्तमान में अधिकांश विंड टरबाइन्स बड़े आकार के होते हैं, और उन्हें खुले मैदानों, समुद्री तटों या पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है. घनी आबादी वाले शहरों में स्थान की कमी, ऊंची इमारतों और सीमित संरचना के कारण उनका उपयोग व्यावहारिक नहीं होता. ऐसे में यह माइक्रो विंड टरबाइन शहरी क्षेत्रों के लिए एक नया विकल्प प्रस्तुत करता है. इसका उद्देश्य शहरों की छतों पर उपलब्ध पवन ऊर्जा का उपयोग कर स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है.

शोधकर्ता डॉक्टर पल्लव गुप्ता
शोधकर्ता डॉक्टर पल्लव गुप्ता (Photo Credit: ETV Bharat)

भविष्य में उपयोगी साबित होगा: इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, और डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को बढ़ावा मिलेगा. रिसर्च की सबसे बड़ी विशेषता इसका कॉम्पैक्ट आकार है. यह माइक्रो विंड टरबाइन भविष्य में आवासीय भवनों, अपार्टमेंट्स, विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक परिसरों और अन्य संस्थागत भवनों की छतों पर उपयोगी सिद्ध हो सकता है. यदि इसका व्यावसायिक विकास होता है, तो यह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है.

शोधकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार
शोधकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार (Photo Credit: ETV Bharat)

इस उपलब्धि पर शोधकर्ताओं ने कहा कि, यह डिजाइन पेटेंट आधुनिक शहरी संरचना के अनुरूप रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इस प्रकार की खोज डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के व्यापक उपयोग को गति देंगे और भारत के स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

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