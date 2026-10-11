ETV Bharat / state

यूपी के प्रोफेसर की वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, जानिये कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान?

कक्षा में छात्राओं को पढ़ाते डॉ. मो. सईद अख्तर ( Photo credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर : जिले के जीएफ कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यरत प्रो. डॉ. मो. सईद अख्तर ने वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. डाॅ. अख्तर का नाम दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है. उनको "करियर" और "सिंगल ईयर" दोनों श्रेणियों में सम्मानित किया गया है.

उन्होंने बॉटनी एवं प्लांट बायोलॉजी में उन्हें 561वीं रैंक मिली है, जबकि सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में उनकी रैंक 37,904वीं बताई गई है. इस डेटाबेस में कुल 1,89,757 शोधकर्ता शामिल हैं. डॉ. अख्तर के शोध का मुख्य केंद्र प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी, बायोफर्टिलाइजर, फाइटोरेमेडिएशन और प्लांट-माइक्रोब इंटरैक्शन (पौधों और सूक्ष्मजीवों के बीच परस्पर क्रिया) जैसे विषय हैं.