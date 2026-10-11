यूपी के प्रोफेसर की वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, जानिये कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान?
वैज्ञानिक क्षेत्रों में उनकी रैंक 37,904वीं बताई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 11:03 PM IST
शाहजहांपुर : जिले के जीएफ कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यरत प्रो. डॉ. मो. सईद अख्तर ने वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. डाॅ. अख्तर का नाम दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है. उनको "करियर" और "सिंगल ईयर" दोनों श्रेणियों में सम्मानित किया गया है.
उन्होंने बॉटनी एवं प्लांट बायोलॉजी में उन्हें 561वीं रैंक मिली है, जबकि सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में उनकी रैंक 37,904वीं बताई गई है. इस डेटाबेस में कुल 1,89,757 शोधकर्ता शामिल हैं. डॉ. अख्तर के शोध का मुख्य केंद्र प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी, बायोफर्टिलाइजर, फाइटोरेमेडिएशन और प्लांट-माइक्रोब इंटरैक्शन (पौधों और सूक्ष्मजीवों के बीच परस्पर क्रिया) जैसे विषय हैं.
बॉटनिस्ट डॉ. मो. सईद अख्तर का कहना है कि यह जो सूची जारी हुई है उसमें पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट क्षेत्र में, कंट्रीब्यूशन साइंस के क्षेत्र में साइंटिस्ट में उनका चयन किया गया है. उन्होंने बताया कि उनका रिसर्च प्लांट बायोलॉजी एंड बॉटनी हैं.
उन्होंने बताया कि इसमें 189757 लोगों में 561 स्थान मुझको मिला है. डॉ अख्तर का यह भी कहना है कि वह 23-24 साल से रिसर्च कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने 2015 में शाहजहांपुर के जीएफ कॉलेज के बॉटनी विभाग में जॉइनिंग ली है.
उन्होंने बताया कि इससे पहले वर्ष 2008 से लेकर 2015 तक उन्होंने कई विदेशी यूनिवर्सिटी मे वर्क किया है, जिसमें मलेशिया की यूनिवर्सिटी, स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी और कोरिया की यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं.
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