ETV Bharat / state

MMMUT के शोधकर्ताओं ने हासिल की बड़ी उपलब्धि; अब सूर्य की रोशनी से साफ होगा कारखानों का गंदा पानी! नई तकनीक को मिला पेटेंट

गोरखपुर : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT), गोरखपुर के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ऐसी नई तकनीक को भारत सरकार ने भारतीय पेटेंट प्रदान किया है, जो कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को अधिक प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से साफ करने में मदद करेगी.

यह पेटेंट 8 जुलाई 2026 को 'चिटोसान–ZSM-5 बायोकॉम्पोजिट फोटोकैटलिस्ट (Chitosan–ZSM-5 Biocomposite Photocatalyst)' तकनीक के लिये दिया गया है. इस तकनीक का विकास रसायन एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रो. राजेश कुमार यादव के निर्देशन में पीएचडी शोधार्थी गीता श्रीवास्तव और डा. रेहाना शाहिन, कंचन शर्मा और शैफाली मिश्रा ने किया है.

शोध और पेटेंट के विषय में जानकारी देते हुए प्रो. राजेश कुमार यादव ने बताया कि "यह नवीन तकनीक सूर्य के दृश्य प्रकाश (Visible Light) का उपयोग करते हुए औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद विषैले रंगों (Dyes) को प्रभावी ढंग से अलग कर उन्हें कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करती है. खास बात यह है कि अधिकांश ऐसी तकनीकों के विपरीत इसमें अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों की आवश्यकता नहीं होतीं, इसलिए इसे चलाने में कम ऊर्जा लगती है और इसका उपयोग अपेक्षाकृत कम लागत में किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त यह रासायनिक एवं औषधि उद्योगों में प्रयुक्त सल्फाइड यौगिकों के चयनात्मक ऑक्सीकरण में भी उपयोगी है, जिससे पर्यावरण-अनुकूल एवं ऊर्जा-कुशल रासायनिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा.





उन्होंने बताया कि इस तकनीक की एक और विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त चिटोसान और विशेष संरचना वाले ZSM-5 पदार्थ का उपयोग किया गया है. दोनों के संयुक्त मिलन से विकसित यह बायोकॉम्पोजिट फोटोकैटलिस्ट कम ऊर्जा में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और जल प्रदूषण नियंत्रण, हरित रसायन (Green Chemistry), स्वच्छ प्रौद्योगिकी और सतत विकास के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.





उन्होंने बताया कि यह तकनीक केवल गंदे पानी को साफ करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दवा (फार्मास्यूटिकल) और फाइन केमिकल उद्योगों में उपयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने में सहायक है.



