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अमेठी में सिंदुरवा रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ-वाराणसी रेलखंड पर बड़ा हादसा टला, मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे

मेन ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित नहीं, राहत और बचाव कार्य जारी

टल गया बड़ा रेल हादसा
टल गया बड़ा रेल हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 8:54 AM IST

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अमेठी: लखनऊ–वाराणसी रेलखंड पर शनिवार सुबह सिंदुरवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के सात डिब्बे बेपटरी हो गए. चालक की समझदारी से एक बड़ा हादसा टल गया. यह हादसा सुबह पांच बजे के आस पास हुआ. जिसके बाद रेल महकमे में अफरा-तफरी मच गई.

राहत- बचाव कार्य जारी: इंडोरामा उर्वरक इकाई की साइडिंग पर उर्वरक कारखाने जा रही मालगाड़ी के सात वैगन पटरी से उतर गए. राहत की बात ये रही कि मालगाड़ी के डिब्बे सिर्फ बेपटरी हुई, पलटे नहीं जिससे बड़ा रेल हादसा टल गया. सूचना मिलते ही रेलवे के इंजीनियरिंग, परिचालन और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. प्रभावित हिस्से की घेराबंदी कर ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया गया है. सिंदुरवा स्टेशन अधीक्षक अमित कुमार ने घटना की पुष्टि की.

लखनऊ-वाराणसी रेलखंड पर बड़ा हादसा टला (Video Credit: ETV Bharat)

घटना इंडोरामा फैक्ट्री को जाने वाले यूआरएल (साइडिंग) ट्रैक पर हुई है.- रमेश कुमार, उपनिरीक्षक आरपीएफ निहालगढ़

चालक ने दिखाई समझदारी: बेपटरी होने के बाद मालगाड़ी के चालक ने तत्काल ट्रेन रोक दी, जिससे स्थिति और गंभीर नहीं हुई. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. साइडिंग ट्रैक को नुकसान पहुंचा है. इसके चलते इंडोरामा उर्वरक इकाई में मालगाड़ियों की आवाजाही और खाद की लोडिंग फिलहाल प्रभावित हो गई है. हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है. हादसे की जांच की जा रही है.

मेन ट्रैक प्रभावित नहीं: गनीमत रही कि, इस हादसे की वजह से मेन ट्रैक पर जारी परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा. फिलहाल रेलवे की तकनीकी टीम पटरी से उतरे वैगनों को हटाने और क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक सुरक्षित होने के बाद ही साइडिंग पर मालगाड़ियों का संचालन फिर शुरू किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: साहिबाबाद में मालगाड़ी बेपटरी, अलीगढ़-दिल्ली रूट की कई ट्रेनें रद्द, हजारों यात्री परेशान

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सिंदुरवा रेलवे स्टेशन
LUCKNOW VARANASI RAIL SECTION
SINDURWA RAILWAY STATION AMETHI
MAJOR TRAIN ACCIDENT AVERTED
GOODS TRAIN DERAILED

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