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अमेठी में सिंदुरवा रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ-वाराणसी रेलखंड पर बड़ा हादसा टला, मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे

टल गया बड़ा रेल हादसा ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: लखनऊ–वाराणसी रेलखंड पर शनिवार सुबह सिंदुरवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के सात डिब्बे बेपटरी हो गए. चालक की समझदारी से एक बड़ा हादसा टल गया. यह हादसा सुबह पांच बजे के आस पास हुआ. जिसके बाद रेल महकमे में अफरा-तफरी मच गई. राहत- बचाव कार्य जारी: इंडोरामा उर्वरक इकाई की साइडिंग पर उर्वरक कारखाने जा रही मालगाड़ी के सात वैगन पटरी से उतर गए. राहत की बात ये रही कि मालगाड़ी के डिब्बे सिर्फ बेपटरी हुई, पलटे नहीं जिससे बड़ा रेल हादसा टल गया. सूचना मिलते ही रेलवे के इंजीनियरिंग, परिचालन और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. प्रभावित हिस्से की घेराबंदी कर ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया गया है. सिंदुरवा स्टेशन अधीक्षक अमित कुमार ने घटना की पुष्टि की. लखनऊ-वाराणसी रेलखंड पर बड़ा हादसा टला (Video Credit: ETV Bharat)