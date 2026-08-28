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खुर्जा में डंपर में रोडवेज बस टकराने से बड़ा हादसा, 9 साल के बच्चे की मौत

हादसे में 18 लोग घायल, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती.

खुर्जा में डंपर में रोडवेज बस टकराने से बड़ा हादसा
खुर्जा में डंपर में रोडवेज बस टकराने से बड़ा हादसा (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 12:28 PM IST

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बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में रक्षाबंधन के दिन दिल्ली से कानपुर जा रही तेज रफ्तार रोडवेज बस NH-34 पर बगराई कट पर डम्पर से टकरा गई, हादसा में 9 साल की मासूम बच्ची राधिका इटावा निवासी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया. बताया जा रहा है कि फजलगंज डिपो की रोडवेज बस आगे चल रहे रोड़ी से लदे डंपर में जा घुसी थीं, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है.

बस में सवार फरूखाबाद निवासी घायल राम नरेश का कहना है कि हम गाजियाबाद से फर्रुखाबाद जा रहे थे. फर्रुखाबाद डिपो नहीं मिली, हम कानपुर वाली डिपो में बैठ गए. ये जानकारी नहीं है कि बस ने ट्रक को टक्कर मारी या ट्रक ने बस को टक्कर मारी. हम चोट लगने की वजह समझ नहीं पाए. मुझे होश नहीं था. करीब तीन एंबुलेंस में भरकर लोगों को ले जाया गया.

एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि आज सुबह साढ़े चार बजे एक बस दिल्ली से कानपुर की तरफ जा रही थी, जिसकी एक डम्फर से टक्कर हो गई. सूचना पर थाना पुलिस और पीआरबी की टीम मौके पर पहुंचीं थीं. सभी घायलों को गाड़ी से निकलवाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसे में एक इटावा की लड़की की मौत हो गई, दो लोगों को बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है. बाकी लोगों को सामान्य चोटें आईं हैं, जिनको प्राथमिक इलाज देकर छुट्टी कराई जा रही है.

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