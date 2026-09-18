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केलवाड़ा में हादसा : हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रद्धालु की मौत, दो महिलाएं घायल

घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़ और पुलिस की टीम ( ETV Bharat Baran )

बारां: जिले के केलवाड़ा कस्बे में शुक्रवार को देवनारायण जयंती के उपलक्ष में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. देवनारायण भगवान का ध्वज हाईटेंशन लाइन से टकरा जाने के कारण एक युवक की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गईं. भगवान श्री देवनारायण जी के लीलाधर घोड़े की जयंती के पावन अवसर पर केलवाड़ा स्थित देवनारायण मंदिर में उस समय मातम पसर गया, जब एक दर्दनाक हादसे में पैदल यात्रा कर ध्वज लेकर आ रहे 32 वर्षीय श्रद्धालु रामसिंह गुर्जर, निवासी बकनपुरा की करंट लगने से मौत हो गई. यह दुर्घटना तब घटी जब मंदिर में प्रवेश करने के दौरान उनके हाथ में थमा झंडा मंदिर के बाहर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट यानी 11 केवी की हाईटेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया. पढ़ें : बानसूर में घरों में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट, एक परिवार के 4 लोग झुलसे हालत गंभीर, धरने पर बैठे ग्रामीण