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केलवाड़ा में हादसा : हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रद्धालु की मौत, दो महिलाएं घायल

देवनारायण मंदिर के बाहर बड़ा हादसा. करंट की चपेट में आने से एक श्रद्धालु की मौत. जानिए पूरा मामला...

Electrocution Death In Baran
घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़ और पुलिस की टीम (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 10:10 PM IST

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बारां: जिले के केलवाड़ा कस्बे में शुक्रवार को देवनारायण जयंती के उपलक्ष में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. देवनारायण भगवान का ध्वज हाईटेंशन लाइन से टकरा जाने के कारण एक युवक की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गईं.

भगवान श्री देवनारायण जी के लीलाधर घोड़े की जयंती के पावन अवसर पर केलवाड़ा स्थित देवनारायण मंदिर में उस समय मातम पसर गया, जब एक दर्दनाक हादसे में पैदल यात्रा कर ध्वज लेकर आ रहे 32 वर्षीय श्रद्धालु रामसिंह गुर्जर, निवासी बकनपुरा की करंट लगने से मौत हो गई. यह दुर्घटना तब घटी जब मंदिर में प्रवेश करने के दौरान उनके हाथ में थमा झंडा मंदिर के बाहर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट यानी 11 केवी की हाईटेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गया.

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इस गंभीर हादसे में रामसिंह करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तत्काल उप-जिला अस्पताल केलवाड़ा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दुर्घटना से मृतक के परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. इस दुखद घटना में दो अन्य महिला श्रद्धालु भी चपेट में आ गईं, जिनकी पहचान मन्नीबाई गुर्जर (35 वर्ष) और रानीबाई गुर्जर (20 वर्ष) के रूप में हुई है. ये दोनों महिलाएं भी करंट लगने से झुलस गईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

केलवाड़ा थानाधिकारी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि मृतक के पास 25 फीट के स्टील पाइप वाला झंडा था. शोभा यात्रा के दौरान स्टील का पाइप उपर से निकल रही 11 केवी लाइन को छू गया. हादसे में 2 महिलाएं घायल हुई थीं, जिनका केलवाड़ा अस्पताल में उपचार चल रहा है. दोनों खतरे से बाहर हैं.

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