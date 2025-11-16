ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : सर्विस लेन पर खड़ी वैन में लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा. उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्स लेइ वैन चालक जिंदा जला. जानिए पूरा मामला...

Chittorgarh Fire Incident
सर्विस लेन पर खड़ी वैन में लगी आग (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 9:51 PM IST

2 Min Read
चित्तौड़गढ़: जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में उदयपुर सिक्स लेन पर रविवार रात एक वैन में आग लग गई. इस हादसे में वैन चालक जिंदा जल गया. वहीं, मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद भादसोड़ा पुलिस ने दमकल मंगवा कर आग पर काबू पाया. वैन के नंबर के आधार पर पुलिस चालक की पहचान में जुट गई है. पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है, जिनके आने पर शिनाख्त की जाएगी.

भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार रात में पुलिस को सूचना मिली कि नपानिया गांव के पास एक कार में आग लगी है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्स लेन पर नपानिया सर्विस रोड पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के सामने एक वैन में आग लगी हुई थी. साथ ही कार का चालक सीट पर ही बैठा हुआ था, जो जिंदा जल गया था.

इस पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम सूचना देकर दमकल मंगवाई गई. चित्तौड़गढ़ दूर होने के कारण श्री सांवलिया मंदिर मंडल की दमकल पहले मौके पर पहुंची. दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया. आग के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी ली. इसमें सामने आया कि वैन में अचानक आग लग गई थी. लोग मौके पर भी पहुंचे, लेकिन आग बुझा नहीं पाए थे. पुलिस ने जांच की तो एक वैन उदयपुर पासिंग थी, जिसके नंबर के आधार पर पता किया गया. इसमें सामने आया कि यह वैन वर्तमान में सिंहपुर निवासी शोभालाल आचार्य चला रहा था. ऐसे में आशंका है कि चालक सीट पर भी शोभालाल ही सवार था.

ऐसे में पुलिस ने सिंहपुर कस्बे में संपर्क कर परिजनों से बात की है. परिजनों के आने पर शव की शिनाख्तगी के प्रयास किए जाएंगे. फिलहाल, पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी रखवाया है. वहीं, वैन को जब्त कर लिया है, जिसे भादसोड़ा पुलिस थाने में रखवाया है. वहीं, निकटवर्ती बुधपूरा निवासी दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि रात में सर्विसलेन पर खड़ी वैन में ग्रामीणों ने आग देखी. इस पर दौड़ कर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग तेजी से फैली, जिससे चालक को बचाया नहीं जा सका. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

