हल्द्वानी गौला बाईपास रोड पर बड़ा हादसा, कार कैन्टर की भिड़ंत, एक की मौत, दो घायल

हल्द्वानी: गौला बाईपास रोड पर कार और कैन्टर की आमने–सामने टक्कर हो गई है. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं. घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है.

वनभूलपुरा थाना क्षेत्र स्थित गौला पार बाईपास रोड में देर रात एक कार और कैंटर की जर्बदस्त टक्कर हो गई. हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भिजवाया गया. जहां पर उनका इलाज चल रहा है. शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक 20 जनवरी 2026 को रात करीब 00:10 बजे 112 के माध्यम से सूचना मिली कि गौला बाईपास रोड पर कार और कैन्टर की आमने–सामने टक्कर हो गई है. जिसमें 3–4 लोगों के घायल होने की सूचना थी. सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक दिनेश फर्त्याल और रात्रिधिकारी उपनिरीक्षक हेमन्त कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल भिजवाया गया.