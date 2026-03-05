ETV Bharat / state

गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से युवक की मौत

यह घटना गणेशपुर और नेताला के बीच के इलाके में हुई. यहां पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं.

GANGOTRI HIGHWAY ACCIDENT
गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 5, 2026 at 8:43 PM IST

|

Updated : March 5, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: जनपद में इन दिनों विभिन्न रेंजों के जंगलों में आग भड़की हुई है. इसके साथ ही जंगलों में लगी आग के कारण गंगोत्री हाईवे पर पत्थर गिर रहे हैं. जिसके चलते बृहस्पतिवार देर सांय को हाइवे पर अपनी बाइक से जा रहा एक युवक पत्थर की चपेट में आने के कारण गंभीर घायल हो गया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

पिछले दो दिनों से जंगलों में लगी आग अब सड़कों पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन रहा है. पहाड़ियों पर लगी आग के कारण वहां से पत्थर गिर रहे हैं. साथ ही जलते हुए पेड़ों का गिरने का खतरा भी बना हुआ है. जानकारी के अनुसार लाटा गांव निवासी मयंक पंवार पुत्र महेश पंवार उम्र 28 वर्ष उत्तरकाशी से अपनी बाइक से नेताला की ओर से जा रहे थे.

गणेशपुर और नेताला के बीच पहाड़ी में लगी आग के कारण वहां से गिर रहे पत्थर की चपेट में आने के कारण वह गंभीर घायल हो गया. सूचना मिलने पर एकत्रित स्थानीय लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया.सीएमएस डॉ पीएस पोखरियाल ने कहा युवक की अंदरूनी गंभीर चोट लगी हुई थी. उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया.

स्थानीय लोगों ने कहा वन विभाग की लापरवाही के कारण युवक की जान गई है. वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और वनाग्नि को जल्द काबू करने की मांग स्थानीय लोगों ने की है. जनपद में गंगा और यमुना घाटी के जंगल भीषण आग की चपेट में है. फायर सीजन फरवरी से शुरू हो गया है. मॉकड्रिल भी हुई. अब जनपद के विकासखंड स्तरों पर आपदा स्वयंसेवकों ,वन कर्मियों का मॉकड्रिल प्रशिक्षण शुरू हो रहा है.

क्या कहते हैं अधिकारी: डीफओ डीपी बलूनी का कहना है कि वनाग्नि को रोकने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. क्रू स्टेशनों से लगातार संपर्क बनाकर वनाग्नि की घटनाओं की जानकारी लेकर उसे रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही जिला प्रशासन से भी सहयोग लिया जा रहा है.

पढ़ें- उत्तरकाशी के सौड़ सांकरी गांव में दिखा लोक संस्कृति का खूबसूरत नजारा, देखिए मनमोहक तस्वीरें

पढ़ें- उत्तरकाशी में भीषण हादसा, यमुना नदी में गिरी कार, दो युवकों की दर्दनाक मौत

Last Updated : March 5, 2026 at 10:35 PM IST

TAGGED:

गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादासा
उत्तरकाशी जंगल आग
गंगोत्री हाईवे
GANGOTRI HIGHWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.