गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से युवक की मौत

उत्तरकाशी: जनपद में इन दिनों विभिन्न रेंजों के जंगलों में आग भड़की हुई है. इसके साथ ही जंगलों में लगी आग के कारण गंगोत्री हाईवे पर पत्थर गिर रहे हैं. जिसके चलते बृहस्पतिवार देर सांय को हाइवे पर अपनी बाइक से जा रहा एक युवक पत्थर की चपेट में आने के कारण गंभीर घायल हो गया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

पिछले दो दिनों से जंगलों में लगी आग अब सड़कों पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन रहा है. पहाड़ियों पर लगी आग के कारण वहां से पत्थर गिर रहे हैं. साथ ही जलते हुए पेड़ों का गिरने का खतरा भी बना हुआ है. जानकारी के अनुसार लाटा गांव निवासी मयंक पंवार पुत्र महेश पंवार उम्र 28 वर्ष उत्तरकाशी से अपनी बाइक से नेताला की ओर से जा रहे थे.

गणेशपुर और नेताला के बीच पहाड़ी में लगी आग के कारण वहां से गिर रहे पत्थर की चपेट में आने के कारण वह गंभीर घायल हो गया. सूचना मिलने पर एकत्रित स्थानीय लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया.सीएमएस डॉ पीएस पोखरियाल ने कहा युवक की अंदरूनी गंभीर चोट लगी हुई थी. उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया.