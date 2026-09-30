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''सड़क पर तड़पती रहीं मछलियां, बिखर गई पूरी खेप''; दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटा छोटा हाथी

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार को एक बड़ा हादसा होने से यातायात की रफ्तार थम गई. वेव सिटी के सामने मछलियों से भरा एक छोटा हाथी वाहन टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे एक्सप्रेस-वे पर मछलियां बिखर गईं. इसी दौरान पीछे से आ रही एक ऑल्टो कार भी पलटे वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में कार सवार दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, हालांकि गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.