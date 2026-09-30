''सड़क पर तड़पती रहीं मछलियां, बिखर गई पूरी खेप''; दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटा छोटा हाथी
वेव सिटी के सामने डीएमई पर टायर फटने से पलटा छोटा हाथी, पीछे से ऑल्टो भी टकराई, यातायात थमा
Published : September 30, 2026 at 1:25 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार को एक बड़ा हादसा होने से यातायात की रफ्तार थम गई. वेव सिटी के सामने मछलियों से भरा एक छोटा हाथी वाहन टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे एक्सप्रेस-वे पर मछलियां बिखर गईं. इसी दौरान पीछे से आ रही एक ऑल्टो कार भी पलटे वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में कार सवार दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, हालांकि गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.
मिली जानकारी के मुताबिक, छोटा हाथी गाजीपुर की मछली मंडी से मछलियां लेकर मेरठ की तरफ जा रहा था. वेव सिटी के सामने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पहुंचने के दौरान वाहन के पिछले हिस्से का टायर अचानक फट गया. टायर फटते ही वाहन अनियंत्रित हो गया और कुछ ही दूरी पर डिवाइडर से टकराकर पलट गया. वाहन के पलटते ही उसमें रखी मछलियां सड़क पर फैल गई. इस दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में मछलियां तड़पती नजर आई.
➡गाजियाबाद में सड़क हादसा— ETVBharat Delhi (@ETVBharatDelhi) September 30, 2026
➡टायर फटने से पलटी गाड़ी
➡सड़क पर तड़पती रहीं मछलियां
➡पीछे से कार भी टकराई, 2 घायल
➡वेव सिटी के पास की घटना pic.twitter.com/jHykoV1DLG
हादसे के कारण कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई और पीछे से आने वालों वाले वाहनों की रफ्तार थम गई. हादसे की सूचना मिलते ही कवि नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस कर्मियों ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात को सामान्य कराया सड़क पर बिखरी मछलियों को भी हटाया गया.
पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह छोटा हाथी का पिछला टायर फटने सामने आई है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुई यह घटना एक बार फिर यह दर्शाती है कि एक्सप्रेस-वे पर चलते समय वाहन के टायर, ब्रेक और अन्य जरूरी हिस्सों की फिटनेस की अनदेखी भारी पड़ सकती है.
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