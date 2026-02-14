शराब विनिष्टीकरण के दौरान बड़ा हादसा, शामली में दो हेड कांस्टेबल समेत 4 झुलसे; बीड़ी की चिंगारी से ब्लास्ट !
यूपी के शामली में शराब विनिष्टीकरण के दौरान हुए हादसे में दो हेड कांस्टेबल समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 2:42 PM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में उसे समय एक बड़ा हादसा हो गया, जब मुकदमों में जब्त की गई शराब का विनिष्टीकरण (Destruction) किया जा रहा था. विनिष्टीकरण के दौरान शराब में एक धमाका हुआ, जिसमें दो हेड कांस्टेबल समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए.
आनन-फानन में पुलिस ने झुलसे हुए चारों लोगों को झिंझाना के आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है. हादसे की वजह क्या रही इस बात का अभी कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. हालांकि यह बात सामने आ रही है कि विनिष्टीकरण के दौरान चौकीदार द्वारा बीड़ी पी जा रही थी.
बता दें कि मामला झिंझाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर विभिन्न मुकदमों में बरामद की गई शराब का आज विनिष्टीकरण किया जा रहा था. ये प्रक्रिया थाना परिसर के पीछे के ग्राउंड में चल रही थी. इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया.
शराब विनिष्टीकरण के दौरान एकदम अचानक से एक धमाका हुआ और धमाके के बाद आग लग गई. आग लगते ही मौक़े पर अफरा-तफरी मच गई. आग लगने से मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल जॉनी और ललित, चौकीदार नवाब व जेसीबी चालक सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए.
अचानक हुए धमाके के बाद लगी आग में कोई कुछ समझ नहीं पाए. आनन फानन में मौके पर अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे और सभी घायलों को उठाकर झिंझाना के आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है.
आग लगने के क्या कारण रहे, इस बात की अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है. लेकिन बताया जा रहा है कि मौके पर विनिष्टीकरण के दौरान मौजूद चौकीदार द्वारा बीड़ी पी जा रही थी, जिस कारण ये हादसा हुआ.
शराब विनिष्टीकरण के दौरान हादसा कैसे हुआ और कैसे चार लोग झुलसे, इस बात का पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन इस प्रकार हुए हादसे से एक बात तो साफ है कि शराब विनिष्टीकरण के दौरान झिंझाना पुलिस द्वारा लापरवाही जरूर बरती गई.
इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि "इसमें ज्यादा दो लोग झुलसे हैं. बाकी दो अन्य इतने नहीं झुलसे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शराब जिसका विनिष्टीकरण किया जा रहा था वह कितनी मात्रा में थी और कितने मुकदमों मैं बरामद की गई थी. इस बात की जानकारी उन्हें अभी नहीं है. यह जानकारी लोकल स्तर से मिल पाएगी."
