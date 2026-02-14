ETV Bharat / state

शराब विनिष्टीकरण के दौरान बड़ा हादसा, शामली में दो हेड कांस्टेबल समेत 4 झुलसे; बीड़ी की चिंगारी से ब्लास्ट !

यूपी के शामली में शराब विनिष्टीकरण के दौरान हुए दो हेड कांस्टेबल समेत चार घायल. ( ETV Bharat )

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली में उसे समय एक बड़ा हादसा हो गया, जब मुकदमों में जब्त की गई शराब का विनिष्टीकरण (Destruction) किया जा रहा था. विनिष्टीकरण के दौरान शराब में एक धमाका हुआ, जिसमें दो हेड कांस्टेबल समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

आनन-फानन में पुलिस ने झुलसे हुए चारों लोगों को झिंझाना के आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है. हादसे की वजह क्या रही इस बात का अभी कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. हालांकि यह बात सामने आ रही है कि विनिष्टीकरण के दौरान चौकीदार द्वारा बीड़ी पी जा रही थी.

बता दें कि मामला झिंझाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर विभिन्न मुकदमों में बरामद की गई शराब का आज विनिष्टीकरण किया जा रहा था. ये प्रक्रिया थाना परिसर के पीछे के ग्राउंड में चल रही थी. इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया.

शराब विनिष्टीकरण के दौरान एकदम अचानक से एक धमाका हुआ और धमाके के बाद आग लग गई. आग लगते ही मौक़े पर अफरा-तफरी मच गई. आग लगने से मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल जॉनी और ललित, चौकीदार नवाब व जेसीबी चालक सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए.

अचानक हुए धमाके के बाद लगी आग में कोई कुछ समझ नहीं पाए. आनन फानन में मौके पर अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे और सभी घायलों को उठाकर झिंझाना के आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है.